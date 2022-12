Remišová oceňuje zodpovednosť poslancov, ktorí hlasovali za rozpočet

Bratislava 22. decembra (TASR) - Predsedníčka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová v reakcii na schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok ocenila zodpovednosť všetkých poslancov, ktorí za návrh hlasovali.



"Znamená to, že ľudia dostanú pomoc pri energetickej kríze, rodiny s deťmi zvýšené prídavky, podporu dostanú zdravotníci aj dôchodcovia. V týchto veľmi ťažkých časoch je to pre ľudí na Slovensku skvelá správa," zhodnotila.



Celý proces podľa nej mohol byť bez zbytočného naťahovania a cirkusu. "Dôležitý je však výsledok a ten sa ráta. Ďakujem premiérovi Eduardovi Hegerovi za jeho vytrvalosť v rokovaniach," dodala Remišová.



Parlament vo štvrtok schválil štátny rozpočet na budúci rok. Za zákon roka zahlasovalo 93 zo 136 prítomných poslancov. Potvrdila sa tak dohoda koaličných strán OĽANO, Sme rodina, Za ľudí s opozičnou SaS na podpore rozpočtu. Deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 %.