Remišová: Od prvého dňa vláda bojovala s koronavírusom i korupciou

Bratislava 6. júla (TASR) – Nový vládny kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) nemal k dispozícii 100 dní relatívneho pokoja, od prvého dňa musel bojovať hneď na dvoch frontoch. Vládna garnitúra riešila výzvy, ktoré prinášala pandémia ochorenia COVID-19, ale bojovať musela aj s vírusom korupcie a neporiadku, ktorú po sebe zanechali vlády Smeru-SD. Myslí si to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



Ako ďalej uviedla pre TASR, za 100 dní sa nedá napraviť všetko, čo bolo 12 rokov zanedbané. „Najmä v informatizácii, do ktorej sme v minulosti investovali stovky miliónov eur, ale výsledkom sú ťažkopádne a zle fungujúce systémy, za údržbu ktorých platíme ďalšie stovky miliónov,“ upozornila ministerka. Za obrovskú výzvu považuje profesionalizáciu štátneho IT, motivovanie ľudí a nastavenie základných procesov tak, aby štát nebol len zdrojom peňazí pre súkromné firmy napojené na informatizáciu.



„Všetci sme vedeli, že svoje rezorty nedostaneme v perfektnom stave, veľké problémy sme predpokladali,“ dodala Remišová. Pri prevzatí stoličky šéfky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, teraz Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ju však prekvapilo, že na úrade nefungovali základné procesy, ako sú plánovanie projektov či rozpočtu. „Dobiehajú nás rôzne pokuty od Úradu pre verejné obstarávanie, korekcie v eurofondoch, ktoré pre zlé rozhodnutia v minulosti musíme vracať do Bruselu,“ priblížila ministerka.



Remišová za svojich prvých 100 dní pôsobenia na rezorte investícií a informatizácie vyzdvihla presadenie nového zákona, ktorý zjednodušuje eurofondy, i presunutie 1,2 miliardy eur z eurofondov na riešenie následkov krízy. „Jedným z našich víťazstiev je, že sa nám podarilo vyriešiť dlhoročný spor medzi firmami v priemyselnom parku v Humennom a zachrániť tak 400 pracovných miest ľudí, ktorí vyrábajú inovatívne výrobky vyvážané do celého sveta,“ uzavrela Remišová.