Remišová odmieta kritiku sťahovania MIRRI do novej budovy

Bratislava 4. augusta (TASR) – Proces výberu nových priestorov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bol maximálne transparentný a rezort na tom ušetrí. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) tak na sociálnej sieti reagovala na kritiku sťahovania ministerstva zo strany bývalého vicepremiéra pre informatizáciu a podpredsedu mimoparlamentného Hlasu-SD Richarda Rašiho.



"Pravda o sťahovaní ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie do novej budovy je taká, že oproti nájomným zmluvám uzatvoreným za Rašiho a Pellegriniho ministerstvo ušetrí v horizonte desaťročného prenájmu viac ako 7,4 milióna eur," skonštatovala Remišová.



Celý proces výberu nových priestorov bol zároveň podľa nej maximálne transparentný, overil a odobril ho Útvar hodnoty za peniaze, pričom do hodnotiacej komisie boli prizvaní aj predstavitelia Nadácie Zastavme korupciu, ktorých hodnotenie bolo pozitívne. "Vďaka tomu MIRRI dosiahlo významnú úsporu pre štátny rozpočet. Sťahovať ministerstvo je iné ako sťahovať malé solárium, štát musí splniť všetky podmienky hospodárnosti a efektívnosti, čo ministerstvo splnilo, a celý materiál schválila vláda," podotkla.



Súčasne dodala, že sťahujú aj dátové centrum. To zo súkromných priestorov presúvajú do priestorov štátnej firmy, kde sa podľa nej šetrí oproti pôvodnému Rašiho riešeniu 40 miliónov eur.



Raši vo štvrtok na tlačovej konferencii vyhlásil, že zmena sídla MIRRI vyvoláva podozrenia z netransparentnosti. Tvrdí, že podmienky súťaže na prenájom nových priestorov mohla splniť len jedna developerská skupina. Podotkol, že prenajatá výmera je výrazne vyššia ako je potrebné a v konečnom dôsledku to ani nebude lacnejšie.