Remišová: Platformy musia niesť zodpovednosť za šírenie dezinformácií

Bratislava 10. marca (TASR) - Platformy a sociálne siete musia niesť väčšiu zodpovednosť za šírenie dezinformácií. Uviedla to na brífingu podpredsedníčka vlády a ministerka informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podľa nej chce preto pripraviť legislatívu, ktorá by mala ich činnosť pri šírení škodlivého obsahu regulovať.



"Sociálne siete nemôžu zarábať miliardy eur na nepravdivom, rozdeľujúcom a nenávistnom obsahu a neniesť za to absolútne žiadnu zodpovednosť. Žiaľ, jednotlivé členské krajiny, ale aj EÚ ako celok výrazne zaostáva za napredujúcimi technológiami," spresnila.



Napríklad sociálna sieť Facebook má podľa jej slov pre Slovensko iba jediného človeka, ktorý kontroluje a overuje pravdivosť informácií na sociálnej sieti, a aj ten fyzicky pracuje v Prahe.



Upozornila, že niektoré členské štáty už v súčasnosti legislatívne upravili povinnosti prevádzkovateľov platforiem. "Začali sme na tejto úprave pracovať aj na ministerstve a zakrátko predstavíme konkrétny legislatívny zámer," dodala Remišová.