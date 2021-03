Remišová: Podpora regionálneho rozvoja prešla za rok zásadnými zmenami

Bratislava 19. marca (TASR) – Podpora regionálneho rozvoja prešla za rok od parlamentných volieb zásadnými zmenami. Uviedla to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) v rámci hodnotenia svojho prvého roka na stoličke šéfky rezortu.



Ako vyčíslilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, od marca minulého roka bolo z regionálneho programu IROP vyhlásených osem výziev za zhruba 167 miliónov eur. Polovicu vyhlásilo už MIRRI, keďže od 1. októbra 2020 patrí IROP pod tento rezort. "Z regionálneho programu sme podporili z veľkej časti opatrenia na boj s ochorením COVID-19 a na ochranu verejného zdravia. Z programu IROP sme však tiež podporili modernizáciu ciest druhej a tretej triedy, centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti a rozbehli sme veľmi dôležitý projekt pre stredné školy, ktorého cieľom je posilniť partnerstvo s podnikmi a poskytnúť študentom možnosť odbornej praxe," zhrnula Remišová.



Z programov cezhraničnej spolupráce INTERREG, ktoré sú takisto od októbra pod MIRRI, išlo 2,9 milióna eur na moderné vzdelávanie s ohľadom na požiadavky trhu práce, ďalšia výzva bola určená na podporu ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity.



Vlani pod MIRRI SR prešli tiež granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska, z ktorých sa podporili projekty na záchranu národného kultúrneho dedičstva. Napríklad obnova Beckovského hradu s alokáciou 809.000 eur, rekonštrukcia kaštieľa v Jelšave za milión eur, obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň s alokáciou 950.000 eur a mnohé ďalšie.



Remišová tiež zdôraznila zmenu filozofie regionálneho rozvoja, do procesu začala zapájať aktérov priamo v regióne prostredníctvom Rád partnerstva.



Pripomenula tiež zvýšenie pomoci pre mimovládne organizácie, ktoré s pandémiou nového koronavírusu bojujú v prvej línii. Výrazná podpora išla aj do oblasti športu v Banskobystrickom kraji. Na renováciu a vybudovanie nových športovísk bolo vyčlenených 900.000 eur.



MIRRI sústreďuje pozornosť aj na región hornej Nitry, ktorý čakajú podľa Remišovej slov veľké zmeny v súvislosti s ukončením ťažby hnedého uhlia a jeho spaľovania. "Pre hornú Nitru a ďalšie regióny pripravujeme schému podpory vo výške 459 miliónov eur z Fondu spravodlivej transformácie," pripomenula ministerka.