Remišová: PPA hrozí, že príde o akreditáciu

Bratislava 6. mája (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) môže prísť o akreditáciu, pretože od 1. mája stratil jej informačný systém podporu. Uviedla to v utorok na brífingu opozičná poslankyňa Veronika Remišová spolu s Gáborom Grendelom (obaja hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ). Agentúra tak nebude podľa Remišovej môcť vypisovať výzvy pre farmárov a ani posielať im platby.



„Podľa mojich zistení od 1. mája prestal mať informačný systém Pôdohospodárskej platobnej agentúry Agis zabezpečenú podporu. Hrozí teda, že v dôsledku toho Pôdohospodárska platobná agentúra nebude schopná vypisovať nové výzvy a nebude schopná posielať platby farmárom. Celý informačný systém PPA je súčasťou akreditácie platobnej agentúry a ak by ju stratila, v celom sektore by zavládol bezprecedentný chaos,“ spresnila Remišová.



Podčiarkla, že podľa jej informácií je situácia na PPA „katastrofálna“ a že niektoré platby pre farmárov stoja. "Dokonca mám informácie, že v tejto súvislosti by mohlo dochádzať v Pôdohospodárskej platobnej agentúre k pokusu o páchanie trestnej činnosti ak informačný systém, cez ktorý sa posielajú platby farmárom alebo sa vypisujú výzvy, nemá zabezpečenú podporu," podčiarkla.



„Pýtam sa pána ministra (pôdohospodárstva Richarda Takáča, Smer-SD), či vôbec vie o tomto probléme, ktorý má na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Vyzývam ho, aby do 48 hodín zverejnil krízový plán na obnovu systému a dôveryhodnosti platobnej agentúry,“ zdôraznila.



Strata akreditácie by podľa nej znamenala katastrofu pre celý poľnohospodársky sektor. „Myslím si, že poslanci by sa mali zhodnúť na výbore (pre pôdohospodárstvo) na tom, aby v Pôdohospodárskej platobnej agentúre vykonali riadny poslanecký prieskum,“ dodala.



V PPA je podľa opozičnej poslankyne obrovský chaos aj v evidencii podpory projektov cestovného ruchu a agroturistiky. „Pri niektorých prípadoch nemajú ani riadne zadokumentované a zmluvne podložené, či boli alebo neboli projekty skutočne ukončené a či boli z eurofondov vyplatené nejaké peniaze,“ uzavrela Remišová.