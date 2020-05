Remišová: Pre chyby štátu prišlo SR z eurofondov o takmer 600 mil. eur

Bratislava 11. mája (TASR) – Slovensko v súčasnosti patrí vo využití fondov Európskej únie k trom najhorším krajinám EÚ. Rovnako závažným problémom sú však korekcie vyplácania eurofondov po kontrolách z Bruselu, keď za minulé programovacie obdobie 2007 - 2013 muselo Slovensko vrátiť 997 miliónov eur. Z toho 599 miliónov eur vzniklo chybami štátu, povedala v pondelok na tlačovej konferencii podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).



"To znamená, že z dôvodu neschopnosti štátu riadne implementovať, riadiť eurofondy, Slovenská republika prišla o tieto peniaze," povedala Remišová. Podľa podpredsedníčky vlády v súčasnosti 330 miliónov eur z tejto sumy nebolo doteraz zaplatených a hrozí nárast korekcií o ďalších 364 miliónov eur. V programovom období 2014 - 2020 už EÚ zamietla preplatenie sumy vo výške 81 miliónov eur.



Čerpanie finančných prostriedkov EÚ je podľa Remišovej poznačené byrokraciou a zlým nastavením výziev, keď napríklad od predloženia žiadosti po čerpanie peňazí uplynie priemerne 680 dní. Slovensko prichádza o európske peniaze nielen pre chyby pri jednotlivých projektoch a výzvach. V súčasnom programovom období už nestihlo vyčerpať 150 miliónov eur. Z balíka 13,8 miliardy eur doteraz krajina vyčerpala iba 32 % pridelených prostriedkov.



Remišová chce zrýchliť využívanie európskych peňazí úpravou legislatívy. Na rokovanie vlády predložila zmenu zákona o využívaní prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ktorá by mala zjednodušiť formu vyhlasovania a prípadnej úpravy výziev. Jednoduchšie by malo byť aj poskytovanie príspevkov na kurzarbeit či administratíva pri zmluvách o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov.