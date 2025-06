Remišová: Prepadnutie eur na rozvoj vidieka je najväčším v histórii SR

Bratislava 27. júna (TASR) - Prepadnutie 216 miliónov eur určených na rozvoj vidieka je najväčším prepadom eurofondov v histórii Slovenska. Uviedla to v piatok opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, KÚ, Za ľudí) s tým, že na hroziaci prepad eurofondov upozorňovala už pred rokom. Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Richarda Takáča (Smer-SD) vyzvali, aby zo svojej funkcie odstúpil. O prostriedky eurofondov malo Slovensko prísť pre ich pomalé čerpanie.



„Za celú históriu Slovenskej republiky sa nestalo, aby v jedinom roku nejakému ministrovi na jednom ministerstve prepadlo 216 miliónov eur. Najväčšie prepady eurofondov, ktoré sme museli vracať do Bruselu boli v rokoch 2017 a 2018, keď sme riešili najväčší eurofondový škandál v histórii Slovenska s eurofondami na vedu a výskum,“ uviedla Remišová. Podľa nej tieto peniaze boli určené pre farmárov, mohli z nich nakúpiť stroje a stať sa konkurencieschopnejšími.



Opoziční poslanci upozornili, že začiatok nového programového obdobia prináša ďalšie riziká. Podľa Remišovej minister Takáč zatiaľ nevypísal ani jednu novú výzvu, Slovensku tak podľa nej hrozí prepadnutie aj nových eurofondov.



Minister Takáč by podľa opozičných poslancov pre situáciu s eurofondami mal z funkcie odstúpiť. „Jediné, čo by mal Richard Takáč dnes urobiť je, že by mal doručiť svoju demisiu Robertovi Ficovi,“ uviedol líder hnutia Slovensko Igor Matovič.