Remišová: Prijímatelia projektov eurofondov by mali konať rýchlo

Bratislava 10. marca (TASR) - Prijímateľom zazmluvnených eurofondových projektov z dobiehajúceho programového obdobia zostáva desať mesiacov na to, aby dokončili svoje projekty. Vicepremiérka a dočasne poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) vyzýva, aby čo najrýchlejšie predkladali žiadosti o platby a projekty dokončili do konca roka. V piatok o tom informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Na svojej webovej stránke zverejnilo zoznam zazmluvnených projektov, ktoré sú ešte stále v štádiu uskutočňovania. Ministerstvo investícií bude zoznam nedokončených projektov, ktoré už majú schválené príspevky z eurofondov, mesačne aktualizovať.



"MIRRI, ako aj ostatné rezorty sa k čerpaniu eurofondov v rámci svojich operačných programov postavili zodpovedne. Výsledkom je, že aktuálne je zazmluvnená celá alokácia z balíka určeného pre Slovensko na dobiehajúce programové obdobie. Teraz je kľúčové, aby všetci prijímatelia eurofondov svoje projekty reálne dokončili a nám i ostatným ministerstvám poslali žiadosti o preplatenie výdavkov na projekty," uviedla Remišová.



Doplnila, že takmer 7000 projektov, ktoré ešte nie sú dokončené, je z operačných programov, ktoré sú v kompetencii jednotlivých ministerstiev. Operačný program (OP) Integrovaná infraštruktúra zastrešuje Ministerstvo dopravy SR, OP Ľudské zdroje je v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, OP Kvalita životného prostredia spadá pod Ministerstvo životného prostredia SR, OP Efektívna verejná správa zastrešuje Ministerstvo vnútra SR, OP Rybné hospodárstvo spadá pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Integrovaný regionálny operačný program aj Interreg SK-CZ a SK-AT patria pod MIRRI.



Remišová upozornila, že tento rok je posledným, keď treba dočerpať peniaze z dobiehajúceho programového obdobia. Prijímatelia, ktorí majú podpísanú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, musia do konca roka svoj projekt uskutočniť a požiadať ministerstvá, ktoré zastrešujú jednotlivé operačné programy, o preplatenie výdavkov. Rezorty potom majú ešte dodatočné tri mesiace na kontrolu a spracovanie predložených žiadostí.