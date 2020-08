Remišová: Neefektívne využitie eurofondov dokazujú videá za 80.000 eur

Bratislava 24. augusta (TASR) – Korekcie eurofondov stoja Slovensko stámilióny eur, ktoré následne platí zo štátneho rozpočtu. Upozornila na to v pondelok ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Príkladom neefektívneho využívania eurofondov v jej rezorte sú podľa nej videospoty takmer za 80.000 eur, ktoré objednalo bývalé vedenie. Tieto videá musia dosiahnuť na sociálnych sieťach 100.000 videní, inak hrozia opäť korekcie a Slovensko bude musieť peniaze vracať .



"Zjednodušene to znamená, že eurofondy sa síce využili, no z dôvodu chýb, nedostatkov či nesplnenia cieľov ich bude musieť Slovensko vrátiť," vysvetlila ministerka význam korekcií. Tie platí Slovensko zo štátneho rozpočtu, peniaze tak môžu chýbať napríklad v zdravotníctve, školstve či iných oblastiach.



Spomínané videá, ktoré mali propagovať využívanie eurofondov na informatizáciu a digitalizáciu štátu, boli určené pre vekovú kategóriu 15 až 30 rokov. "Podmienku zo strany riadiaceho orgánu predstavovalo 100.000 videní prostredníctvom sociálnych sietí. Ak sa tento cieľ nepodarí naplniť, hrozí, že Slovensko za ne bude musieť vracať eurofondy," spresnil rezort informatizácie.







"Napriek tomu, že si uvedomujeme nedostatky týchto videí, ktoré sme zdedili po bývalom vedení, chcela by som vyzvať ľudí, aby si ich pozreli a pomohli nám tak dosiahnuť tých 100.000 videní," podotkla Remišová.



Ako vyčíslil rezort, v programovom období 2007 – 2013 boli uplatnené finančné korekcie 997 miliónov eur a rizikových je ďalších 360 miliónov. V programovom období 2014 – 2020 to bolo 81 miliónov eur. "Pre čerpanie eurofondov pripravujeme zlepšenia. S partnermi z EÚ rokujeme o zjednodušení, sprehľadnení štruktúry čerpania eurofondov a ich implementácie," dodala vicepremiérka.