Remišová: Raši výzvu pre školy ruší, aby nemusel vyhodnocovať žiadosti

Bratislava 20. decembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) ruší eurofondovú výzvu na rekonštrukciu základných škôl v regiónoch, aby jeho minister Richard Raši (Hlas-SD) nemusel vyhodnocovať žiadosti. Zároveň sa má výzva opätovne spustiť, pretože samosprávy prídu o peniaze. Uviedla to na tlačovej konferencii Veronika Remišová (klub Slovensko, Za ľudí, KÚ).



"Výzva bola vyhlásená dva mesiace po tom, ako som už nebola vo funkcii ministerky investícií. Je fakt, že podmienky pre financovanie telocviční som vyrokovala s Bruselom," povedala Remišová s tým, že výzva bola najmä v čase po pandémii COVID-19 samosprávami mimoriadne vítaná.



Na príprave výzvy sa podľa nej podieľali aj samosprávy a v hodnotiacich kritériách sa tiež uvádza, či je projekt v súlade s tým, čo kraj plánuje. Bola tak nastavená v súlade s cieľmi jednotlivých regiónov.



"Výzva bola natoľko úspešná, že sa do nej prihlásili samosprávy v objeme 300 miliónov eur. Je neprípustné, aby minister telefonoval samosprávam a žiadal ich, aby sa do výzvy nehlásili," vyhlásila Remišová s tým, že bude kontaktovať európsku komisárku pre sabotovanie eurofondov zo strany vlády.



Raši v stredu informoval, že MIRRI pod vedením vtedajšej ministerky Veroniky Remišovej (Za ľudí) zlyhalo pri vypísaní eurofondovej výzvy na rekonštrukciu základných škôl v regiónoch, pretože do výzvy za 50 miliónov eur sa prihlásili žiadatelia s požiadavkami za vyše 300 miliónov eur.



Problémom výzvy bolo podľa Rašiho aj to, že sa dala možnosť prioritizovať projekty samosprávnym krajom. "Rozhodli sme sa preto, že uvedenú výzvu zrušíme. Alokáciu na výzvu zvyšujeme z 50 miliónov eur na 150 miliónov eur. Podmienky výzvy nastavíme s tými, ktorých sa týka, teda s našimi regiónmi. Rozhodovať o tom, ktoré projekty budú úspešné, sa bude v regiónoch, nie v Bratislave na MIRRI," oznámil Raši.