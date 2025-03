Remišová reaguje na zmluvy agrorezortu na externé poradenstvo

Bratislava 10. marca (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pod vedením ministra Richarda Takáča (Smer-SD) uzavrelo zmluvy na externé poradenstvo vo verejnom obstarávaní za státisíce eur. Upozornila na to v pondelok opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) s tým, že podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, aby tieto zmluvy preveril.



"Chceme upozorniť na to, že pán minister uzatvoril pred pár dňami zmluvu v hodnote viac ako 100.000 eur na poradenstvo vo verejnom obstarávaní a mimochodom so známou firmou Process Management, ktorá sa zviditeľnila v predraženej kauze kompy, pri nezákonnej zmluve Tiposu, a ktorá dostala nedávno ďalší obrovský balík od Železníc Slovenskej republiky," uviedla Remišová.



Doplnila, že pritom nejde o špecializované úkony vo verejnom obstarávaní, ale o bežnú náplň práce úradníka. "Je to napríklad zverejnenie súťažných podkladov na webe, spracovanie zápisnice z otvárania a vyhodnotenia ponúk či kompletizácia dokumentov pri verejnom obstarávaní. Jediný rozdiel je ten, že úradník túto prácu robí za 72 eur na deň, zatiaľ, čo externý poradca, ktorého najal pán minister Takáč, to robí za 900 eur na deň," dodala Remišová.



S rovnakou firmou podľa poslankyne uzavrel nedávno zmluvu aj Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR, ktorý spadá pod MPRV SR. Má ísť tiež o zmluvu na poradenstvo pri verejnom obstarávaní za 175.000 eur.



"Takisto chcem upozorniť na ďalšie zmluvy, opäť na poradenstvo pri verejnom obstarávaní. Opäť pri pánovi ministrovi Takáčovi, tentoraz za 132.000 eur, opäť neuveriteľných 110 eur na hodinu pre externého poradcu. Tým pádom zmluvy u ministra Takáča len za posledných desať pracovných dní dosiahli sumu 420.000 eur," uzavrela Remišová.