Remišová: Receptom vlády na ceny potravín sú noví úradníci a drahý web

Bratislava 27. augusta (TASR) - Receptom vlády Roberta Fica (Smer-SD) na vysoké ceny potravín sú noví úradníci a predražený štátny web. Uviedla to opozičná poslankyňa parlamentu Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) v reakcii na novelu zákona o cenách, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) predložilo Ministerstvo financií (MF) SR. Výdavky na zriadenie webového sídla by mali podľa MF dosiahnuť asi 84.000 eur v tomto roku a 84.000 eur v roku 2025, zabezpečenie služieb prevádzky sa odhaduje na 16.800 eur ročne od roku 2025.



"Pozorovanie vysokých cien, noví úradníci a štátny web s cenovým porovnávačom - to je Ficove sľubované riešenie vysokých cien potravín. Ešte v opozícii pritom Robert Fico a ďalší predstavitelia strany Smer hovorili o vládnom stropovaní cien, na tlačových konferenciách mávali pečivom, mimoriadne hulvátsky útočili na našu vládu a hecovali proti nám ľudí v uliciach. Peter Pellegrini dokonca hovoril o znižovaní dane z pridanej hodnoty (DPH) na základné potraviny. Na všetky opatrenia sa samozrejme vláda vykašľala a nič nespravila," spresnila Remišová.



Doslova vrcholom absurdity podľa Remišovej je, že sa vláda chystá zriadiť štátne webové sídlo s porovnávačom cien potravín a vyhodiť zaň 170.000 eur, pričom len na ročnú prevádzku vynaložia ďalšie desaťtisíce eur.



Z návrhu novely zákona o cenách z dielne MF SR predloženého do MPK vyplýva, že informačný systém rezortu financií by sa mal doplniť o webové sídlo slúžiace na porovnanie cien potravín predávaných v maloobchode. "Cieľom návrhu tejto novely je vytvorenie celkového legislatívneho rámca pre zavedenie elektronického systému zverejňovania cien vybraných tovarov," vysvetlil v dôvodovej správe rezort financií.