Remišová rokovala s ministrami o eurofondoch na obdobie 2021 až 2027

Bratislava 11. februára (TASR) - Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) stretnutiami s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (Sme rodina) a ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO) ukončila sériu rokovaní s vedeniami rezortov, na ktorých hovorili o plánoch na využívanie eurofondov v novom programovom období 2021 až 2027. Informoval o tom Andrej Ďuríček z odboru komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI).



"Do nastavenia čerpania eurofondov po novom, aby bolo jednoduché, rýchle a efektívne, musia byť zapojení všetci rozhodujúci aktéri," zdôraznila po maratóne stretnutí s ministrami Remišová, ktorej rezort zodpovedá za koordináciu eurofondov.



"Koncom uplynulého roka sme návrh priorít partnerskej dohody, podľa ktorej sa budú čerpať eurofondy v rokoch 2021 až 2027, pripravili v spolupráci so všetkými rezortmi a následne sme ju podrobili veľkej národnej konzultácii. Do tvorby tohto strategického eurofondového plánu sa svojimi pripomienkami zapojili stovky zástupcov samospráv, podnikateľských subjektov, odborných organizácii, akademickej obce, mimovládok ... A teraz, tento týždeň, sme o zadefinovaných investičných prioritách hovorili s ministrami," povedala Remišová.



Podľa MIRRI Krajčí považuje za prioritu vybudovanie vedecko-výskumnej infraštruktúry v oblasti zdravotnej starostlivosti s potenciálom výstavby vedecko-výskumnej inovatívnej nemocnice. Hovorili tiež o podpore zdravotníckeho personálu, centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj projektoch v oblasti duševného zdravia.



"S ministrom Doležalom sme rokovali o podpore cestnej a železničnej dopravy, ale aj o prioritách v oblasti energetickej efektívnosti budov či podpory cestovného ruchu. Venovali sme sa tiež potrebe vyčerpať každé jedno euro z operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci programového obdobia 2014 až 2020," spresnila Remišová.



Predmetom rokovaní podpredsedníčky vlády s vedením jednotlivých rezortov bol podľa Ďuríčka návrh priorít partnerskej dohody a Operačného programu Slovensko, ktoré sú hlavnými strategickými dokumentmi na čerpanie eurofondov pre budúce desaťročie. Slovensko dostane na programové obdobie 2021 až 2027 zo zdrojov EÚ v oblasti kohéznej politiky takmer 13 miliárd eur.



"Z týchto zdrojov sa budú stavať nové nemocnice, budovať nové cesty, modernizovať verejná doprava, obnovovať pamiatky, skrátka zlepšovať život ľudí na Slovensku. S ministrami sme sa zhodli, je potrebné v čo najväčšej možnej miere zladiť využívanie eurofondov na základe partnerskej dohody s ďalším nástrojom - plánom na podporu obnovy a odolnosti," doplnila Remišová.



Ďuríček pripomenul, že plán obnovy má členským štátom EÚ pomôcť čo najrýchlejšie dostať sa z krízy spôsobenej pandémiou a pripraviť ich ekonomiky pre budúce výzvy. Z balíka 5,8 miliardy eur určených pre Slovensko sa budú financovať reformy a inovačné investície.



Podpredsedníčka vlády ministrom zdôraznila, aby ich rezorty čo najrýchlejšie splnili tzv. základné podmienky pre využívanie eurofondov (ex ante kondicionality). Ide o strategické dokumenty, ako napríklad účinný rámec na riadenie rizika katastrof, aktualizované plánovanie odpadového hospodárstva, strategický politický rámec pre systém vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých stupňoch. Splnenie 20 základných podmienok je nevyhnutné na to, aby Slovensko mohlo čerpať eurofondy v novom programovom období.



"Z rokovaní s ministrami mám veľmi dobrý pocit. Ujasnili sme si, do ktorých oblastí treba investovať a kam chceme Slovensko posunúť. Našou úlohou je nastaviť podmienky čerpania eurofondov tak, aby každé euro bolo využité maximálne zmysluplne v prospech všetkých obyvateľov Slovenska," dodala Remišová.