Remišová: Rozpočet na budúci rok je krízový, je však dobrý a férový

Bratislava 14. októbra (TASR) - Rozpočet na budúci rok je krízový, je však dobrý a férový. Uviedla to ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová na brífingu po piatkovom rokovaní vlády, ktorá prerokovala a schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025.



Zdôraznila, že súčasná vláda čelí niekoľkým krízam, ale pri ich riešení má iný prístup ako vláda pôsobiaca počas finančnej krízy pred vyše desaťročím. "Počas krízy v rokoch 2008 až 2010 boli deficity rozpočtu až 8 %. My máme deficit 6,4 %, aj to väčšinu z neho tvorí pomoc ľuďom," priblížila.



Nezamestnanosť počas krízy 2008/2010 bola podľa nej "gigantická", dosahujúca úroveň až 15 %. "Naša vláda má nezamestnanosť prakticky takú, ako bola pred krízou. Pomoc ľuďom nebola v rokoch 2008/2010 prakticky žiadna. Za našej vlády, počas tejto krízy, máme pomoc obrovskú. Pomoc v tomto a budúcom roku dosiahne až 5 miliárd eur," spresnila.



Rozpočet podľa Remišovej eviduje aj nárast investícií o 32 %. "Znamená to, že len nesanujeme ekonomiku, ale investujeme do oblastí, ktoré súčasná vláda pokladá za priority, napríklad do nemocníc či školstva. Plníme zároveň záväzok, ktorý máme v rámci NATO, teda dávať 2 % (rozpočtu ročne) na obranu," poznamenala.



Rozpočet podľa jej slov obsahuje taktiež nárast výdavkov na životné prostredie. "Znižujeme aj daňové zaťaženie pre pracujúcich rodičov - daňová kvóta klesá z 35 na 34 % aj vďaka tomu, že sme zaviedli daňový bonus," podčiarkla.



Dodala, že s návrhom rozpočtu kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nebola ani ona, podobne ako nikto z ministrov vo vláde, úplne spokojná. "Je to však dobrý, férový rozpočet. Je to rozpočet do boja, ktorý nás čaká," uzavrela Remišová.