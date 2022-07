Remišová sa viackrát stretla so zástupcami miestnych akčných skupín

Bratislava 29. júla (TASR) – Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) sa stretla niekoľko ráz so zástupcami miestnych akčných skupín (MAS), rovnako tak aj štátny tajomník ministerstva regionálneho rozvoja Dušan Velič. A to aj napriek tomu, že hlavným partnerom pre program Leader je rezort pôdohospodárstva a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR tak reagoval na kritiku zo strany MAS.



Na technickej úrovni sa tiež podľa MIRRI pravidelne konajú stretnutia so zástupcami MAS. Rezort poukázal aj na to, že predseda Národnej siete miestnych akčných skupín Štefan Škultéty je aj členom Rady vlády SR pre politiku súdržnosti, ktorá sa tiež pravidelne stretáva a predsedá jej Remišová. MIRRI priblížilo, že posledné rokovanie rady sa uskutočnilo 28. júna a Škultéty bol na ňom prítomný.



Národná sieť miestnych akčných skupín tento týždeň upozornila na pomalý a byrokratický proces implementácie programu Leader. Manažér MAS Holeška Lukáš Pavlech zároveň zdôraznil, že predlžovaná nečinnosť riadiacich orgánov je hrozbou pre Leader a celý slovenský vidiek. Napriek tomu rokovania s predstaviteľmi agrorezortu a PPA oceňuje. "Je pozitívne, že hľadáme možnosti riešenia. Žiaľ, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR naše žiadosti o dialóg ignoruje a s jeho ministerkou Veronikou Remišovou sa nám od vzniku ministerstva vôbec nepodarilo stretnúť," uviedol. MIRRI však tieto tvrdenia považuje za hrubé zavádzanie.