Remišová sa ohradzuje voči slovám Rašiho o projekte Digitálni seniori

Bratislava 27. júna (TASR) - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) sa ostro ohradzuje voči tvrdeniam, ktoré uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) o projekte Digitálni seniori.



"Minister Raši zabudol, že už nie je v opozícii a ľudia chcú výsledky namiesto výhovoriek. Zatiaľ však nemá žiadne výsledky a len sa vyhovára. Projekt Digitálni seniori, na ktorý sme mali od seniorov veľmi dobré referencie, prebiehal počas môjho vedenia presne podľa stratégie a časového harmonogramu v Pláne obnovy, kde sme načas plnili všetky míľniky. Vďaka tomu Slovensko dostalo prvú aj druhú platbu z Plánu obnovy. Pod mojím vedením bola úspešne dokončená pilotná fáza projektu, tak ako sme to zadefinovali v Pláne obnovy," zdôraznila Remišová.



Na základe pilotnej fázy boli podľa nej do projektu zapracované zmeny a zlepšenia ešte pred celoplošným zavedením aktivít na celom Slovensku. Spokojnosť s pilotnou fázou na základe hodnotenia od zúčastnených seniorov bola viac ako 98 %, výborné hodnotenie sa týka aj zariadení, aj samotných školení a materiálov, ktoré seniori dostali. Richard Raši teda podľa Remišovej slov klame buď z neschopnosti alebo úmyselne. Správa o úspešnom vyhodnotení pilotnej fázy odobrená aj implementačnou jednotkou Plánu obnovy bola podľa nej zverejnená v máji 2024. To podľa Remišovej jasne dokazuje, že projekt bol správne nasmerovaný a dobre nastavený.



"Ministrovi Rašimu trvalo neskutočných osem mesiacov, aby vôbec vyhodnotil pilotnú fázu školenia seniorov a pokračoval v projekte. Počas týchto 271 dní neboli seniorom poskytnuté žiadne nové tablety ani školenia. Projekt stagnoval takmer celý rok bez akéhokoľvek zmysluplného pokroku. Raši namiesto riešenia problémov kampaňoval pre straníckeho šéfa, robil si ´selfíčka´ a handrkoval sa o stoličku predsedu parlamentu," podčiarkla.



Aj napriek jeho tvrdeniam o výraznom zjednodušení a zrýchlení projektu je podľa Remišovej momentálne vyškolených iba 3400 osôb z celkového počtu 20.000 zaregistrovaných záujemcov. Menej ako 17 % zaregistrovaných seniorov absolvovalo školenie, čo jasne poukazuje na jeho neschopnosť efektívne riadiť projekt. Je faktom, že už len proces registrácie minister úplne odignoroval, nakoľko to nie je ani len pätina cieľového počtu seniorov, ktorí majú mať z projektu úžitok.



"Výhovorkami sa minister Raši len snaží zakryť chaos v riadení eurofondov a katastrofálne výsledky v riadení Plánu obnovy a odolnosti. Na jeho ministerstve mešká každý jeden projekt - plnenie Plánu obnovy podľa správy samotnej vlády je červené more nesplnených míľnikov v jeho rezorte, v parlamente si musel zákonom posunúť termín realizácie služby pre občanov v oblasti zaručenej konverzie o celé dva roky, pretože nie je schopný predpripravený projekt načas dokončiť. Úplne zarezal aj úspešný projekt Digitálny žiak, v rámci ktorého sme dali viac ako 50.000 školákom digitálne zariadenie," upozornila.



Remišová dodala, že minister Raši by sa mal prestať vyhovárať na svojich predchodcov a niesť zodpovednosť za svoje zlyhania. "Po 271 dňoch nečinnosti a minimálnych výsledkoch je zrejmé, že jeho vedenie projektu Digitálni seniori je nedostatočné a neefektívne. Jediné, čo urobil, je, že si pridal k platu na 10.000 eur mesačne, na ktoré sa mu skladajú občania. Teraz treba, aby pridal aj v práci. Pretože výsledky po ňom nie sú žiadne," uzavrela poslankyňa NR SR.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spúšťa reštart projektu digitálnych školení a tabletov pre viac ako 105.000 seniorov. Cieľom je podľa rezortu zlepšiť digitálne zručnosti dôchodcov na Slovensku. Vo štvrtok o tom po druhom zasadnutí Rady vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ informoval Raši, za účasti štátneho tajomníka rezortu Michala Kaliňáka a zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.