Remišová: Sociálne siete musia zabrať pri mazaní škodlivého obsahu

Bratislava 19. novembra (TASR) - Prevádzkovatelia sociálnych sietí musia zvýšiť svoje kapacity na odstraňovanie škodlivého obsahu. Takýto postoj tlmočila vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) so svojím štátnym tajomníkom Jánom Hargašom na rokovaniach v Bruseli za prítomnosti zástupcov firiem Facebook a Google. S predstaviteľmi Európskej komisie (EK) hovorili aj o nevýhodných IT zmluvách štátu.



"V online priestore sme svedkami šírenia dezinformácií, hoaxov a nenávisti. Spoločnosti, ktoré sociálne siete prevádzkujú, tvrdia, že len poskytujú platformu na šírenie obsahu a nenesú zodpovednosť za to, aký tento obsah je," kritizuje vicepremiérka.



Hargaš so svojím expertným tímom preto rokoval na pôde EK o legislatíve o digitálnych službách a o regulácii umelej inteligencie. "Na stretnutiach so spoločnosťami Facebook a Google sme veľmi jasne komunikovali potrebu zodpovedného prístupu podnikateľov a veľkých platforiem v oblasti cielenej reklamy, nastavenia odporúčacích systémov a algoritmov platforiem, ako aj boja proti škodlivému obsahu," vymenoval Hargaš a vyzdvihol nebezpečenstvo šírenia dezinformácií obzvlášť v súčasnej pandemickej dobe.



Zástupcovia Remišovej rezortu na pôde EK hovorili aj o nevýhodných IT zmluvách medzi štátom a dodávateľmi na Slovensku, teda o problematike tzv. vendor lock-in zmlúv. "Zástupcom EK sme predstavili alternatívy riešenia tohto dlhodobého problému od zmeny vo verejnom obstarávaní až po novú legislatívu a dostali sme pozitívnu odozvu," dodal Hargaš.



Hargaš komunikoval aj postoj Slovenska pri pripravovanej európskej legislatíve v podobe Aktu pre digitálne služby či Aktu pre umelú inteligenciu. "Je pre nás kľúčové otvoriť s európskymi partnermi témy regulácie digitálnych služieb a umelej inteligencie. Deklarovali sme náš postoj a ochotu naďalej konštruktívne prispievať k tvorbe digitálnej legislatívy pre 21. storočie," okomentoval Hargaš s tým, že je podľa neho nevyhnutné, aby EÚ pri regulácii systémov umelej inteligencie postupovala citlivo. "Na jednej strane potrebujeme prevádzkovateľom systémov umelej inteligencie zakotviť povinnosti a zároveň sa uistiť, že neprekračujeme rámec toho, čo sa snažíme regulovať," uzavrel Hargaš.