Remišová: Spolupracovať s Estónskom budeme v oblasti digitalizácie

Bratislava /Tallinn 6. septembra (TASR) – Estónsko je v súčasnosti v informatizácii štátu a zavádzaní digitálnych inovácií vzorom pre celú Európu a Slovensko by mohlo aj v tejto oblasti naštartovať s touto krajinou funkčnú spoluprácu. Máme eminentný záujem úzko spolupracovať vo všetkých oblastiach, kde to môže byť pre Slovensko prínosné a tiež ponúkame našu expertízu pre budúce spoločné projekty, uviedla v pondelok po rokovaní v Tallinne ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



Vicepremiérka ocenila prístup estónskej vlády a s estónskym ministrom hospodárstva a informačných technológií Andresom Suttom sa dohodli na ďalších krokoch, ktoré budú nasledovať a mali by vyústiť do oficiálnej spolupráce medzi oboma krajinami v oblasti informatizácie a digitalizácie. Slovensko ponúklo svoje skúsenosti napríklad z budovania Európskej kvantovej komunikačnej infraštruktúry, siete Európskych centier digitálnych inovácií, testovania blockchainovej infraštruktúry či budovania superpočítača, ktorý bude založený na novej architektúre procesorov.



Na rokovaniach v Talline rezonovali tiež otázky kyberhrozieb. Vicepremiérka Remišová o tejto téme hovorila s predstaviteľmi Centra pre kybernetickú obranu Severoatlantickej aliancie (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence). Toto centrum sídli práve v Estónsku a jeho úlohou je vzdelávať expertov štátov NATO v oblasti kyberbezpečnosti.



Kľúčovým faktorom v boji proti kyberhrozbám je vyškolený, skúsený a odborne zdatný personál, ktorého je však podľa Remišovej akútny nedostatok. V rámci plánu obnovy a odolnosti má jej ministerstvo ambície vybudovať a skvalitniť spoluprácu v tejto oblasti s akademickou obcou. „Odborne vyškolených, certifikovaných ľudí je málo a ich platové ohodnotenie vo verejnej správe nie je porovnateľné s civilnou sférou. Preto pripravujeme zavedenie riešení, ktoré sa už osvedčili aj v Estónsku. Môže ísť napríklad o laboratórne virtuálne pracoviská na simuláciu kyberútokov,“ uviedla ministerka.



Veľkou inšpiráciou, ako prepojiť vzdelávanie v oblasti IT a komunikácií so súkromným sektorom a potrebami štátu, je podľa Remišovej tiež Tallinnská univerzita technológií. Jej odborníci a študenti sa podieľali na zavádzaní mnohých inovácií do praxe. Vicepremiérka je presvedčená, že spolupráca so slovenskými univerzitami podporí inovačný potenciál na Slovensku.