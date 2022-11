Remišová: SR v niečom drží krok s európskymi digitálnymi lídrami

Bratislava 30. novembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR plánuje debyrokratizovať a digitalizovať ďalšie životné situácie v rámci štátnych informačno-technologických služieb. Ďalej zrušia predkladanie mnohých okruhov výpisov a potvrdení. Na jar zase zmodernizujú Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk. Aj tieto informácie odzneli na konferencii ITAPA v stredu.



"Veľmi dôležité reformy, ktoré sme začali robiť pred dvoma rokmi, prinášajú prvé zásadné výsledky a zlepšenia služieb štátu pre občanov," vyhlásila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). "Na tejto ceste sme spravili prvé odvážne kroky a v niektorých veciach držíme krok s európskymi digitálnymi lídrami, ako je napríklad Estónsko," dodala.



Digitálny ekosystém štátu bude pre občanov SR dostupný cez aplikáciu Slovensko v mobile, cez ktorú sa do portálu Slovensko.sk prihlásia bez čítačky. Do stredy evidovali 560.000 prihlásení, vyčíslilo MIRRI.



Doplnilo, že aplikácia zatiaľ obsahuje kalendár s upozorneniami o dátumoch, ako napríklad termíny daní či odvodov. Občania môžu tiež jednoduchšie získať výpis z obchodného registra, podať žiadosť o zasielanie upozornenia o konci platnosti emisnej a technickej kontroly či vybaviť náhradné cestovné doklady.



MIRRI uviedlo, že taktiež ušetrilo viac ako 72 miliónov eur na štátne informačné technológie a zastabilizovalo portál Slovensko.sk. Ten modernizujú, prvé zmeny uvidia občania na jar. Súčasťou bude jednoduchšia navigácia, prehľadné návody na riešenie životných situácií, nový dizajn portfólia klienta, nová schránka či napríklad štátny messenger.



Od januára sa zrušilo 13 druhov papierových potvrdení a výpisov, ktoré už občania nemusia predkladať na úradoch. Celkovo zrušia predkladanie 21 okruhov výpisov a potvrdení a občania aj podnikatelia tak ušetria ročne viac ako 42 miliónov eur, uviedla ministerka.



Ďalšou zmenou bolo zavedenie prvej proaktívnej, plne digitalizovanej životnej situácie, narodenie dieťaťa. Čerství rodičia tak nemusia navštíviť úrady a lekárov pre rodný list či príspevok pri narodení dieťaťa, štát to automaticky vybaví. Tento systém pomohol rodičom takmer 26.000 detí, vyčíslilo MIRRI.



MIRRI plánuje postupne debyrokratizovať a digitalizovať aj 16 ďalších životných situácií. "Pripravujeme pomoc pre ľudí, ktorí stratia alebo si hľadajú zamestnanie, chcú začať podnikať, kupujú si motorové vozidlo alebo nehnuteľnosť na bývanie," vymenovala ministerka.



Ministerstvo investícií tiež uviedlo, že podpísalo memorandá o spolupráci so štyrmi slovenskými vysokými školami. Išlo o Technickú univerzitu v Košiciach, Ekonomickú univerzitu, Slovenskú technickú univerzitu a Univerzitu Komenského v Bratislave.



Odborníci z ministerstva tak zapoja študentov a akademických odborníkov do štátnych projektov z oblastí eurofondov, inovácií, IT či regionálneho rozvoja. Mladí zas prinesú inovatívne riešenia a nový pohľad, uzavrela Remišová.