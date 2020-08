Remišová: Štátne IT centrum sa stáva skutočnosťou

Košice 31. augusta (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podalo návrh na zaregistrovanie štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT do Obchodného registra SR. Informoval o tom v pondelok rezort. Vicepremiérka a šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí) poverila vedením centra doterajšieho riaditeľa Košice IT Valley Pavla Miroššaya.



Podľa Remišovej stoja pred novou softvérovou štátnou firmou veľké projekty, ktoré musia v prvom rade zjednodušiť elektronickú komunikáciu občanov so štátom. Medzi priority štátneho softvérového domu budú patriť redizajn ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk tak, aby bol moderný, zrozumiteľný a užívateľsky priateľskejší pre občanov. Rezort chce, aby dokázali občania mnoho vecí vybaviť cez mobil. Štátna IT firma by mala naplno fungovať okamžite od jej založenia.



Jadrom softvérovej spoločnosti Slovensko IT bude časť bývalých pracovníkov košickej pobočky nemeckej firmy WireCard, ktorí majú skúsenosti s tvorbou globálnych proklientskych riešení. "Naším cieľom je, aby pre štát pracovali tí najlepší. Aby pracovať pre štát bolo cťou. Len tak sa nám podarí zmenšiť dlh v informatizácii štátu, ktorý vznikol za bývalých vlád," dodala Remišová.



Ako dodal štátny tajomník rezortu Marek Antal, ministerstvo má pripravené zaujímavé a pre Slovensko veľmi dôležité projekty. "Zároveň sa tešíme veľkému záujmu IT-čkárov urobiť niečo dobré pre štát," podotkol Antal.



"Štátne IT musí byť efektívne, flexibilné a za férovú cenu. Štátna informatizácia a digitalizácia už nemôžu byť plne závislé od externých dodávateľov tak, ako je to doteraz," vyslovila Remišová a zopakovala, že za posledných sedem rokov štát do IT investoval miliardu eur a ročne na svoje IT systémy vynakladá 500 až 700 miliónov eur. "V krajine máme dohromady 3000 rôznych systémov a ani nevieme, čo za tak veľké peniaze štát vlastne dostáva," podotkla ministerka.