Remišová: Súčasné tempo čerpania eurofondov ohrozuje kľúčové míľniky

Bratislava 30. decembra (TASR) - Eurofondy zostávajú nevyužité, digitalizácia stagnuje a regióny sú ponechané napospas osudu. Súčasné tempo čerpania peňazí EÚ ohrozuje kľúčové míľniky. Uviedla to bývalá ministerka a terajšia opozičná poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ).



"Program Slovensko s alokáciou 12,59 miliardy eur na obdobie 2021 - 2027 vykázal k začiatku decembra 2024 čerpanie len na úrovni 2,60 %. Tento výkon je hlbokým zlyhaním ministerstva, keď sa za viac ako rok súčasnej vláde nepodarilo vyčerpať ani tri percentá," uviedla Remišová.



Ohrozené sú podľa nej kľúčové míľniky. Upozornila na to, že do konca roka 2025 treba vyčerpať minimálne 1,23 miliardy eur. "Ak sa peniaze nevyčerpajú, nenávratne prepadnú a Slovensko príde o stámilióny eur. Súčasné tempo čerpania robí splnenie tohto míľnika prakticky nemožným," dodala.



V oblasti digitalizácie kritizovala zrušenie digitálneho príspevku pre študentov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podľa nej nezdigitalizovalo žiadnu životnú situáciu a neodstránilo ani jeden papierový výpis. "Dokonca vo fungujúcich IT riešeniach, ako je e-recept alebo Slovensko v mobile, hlásia používatelia problémy v dôsledku neschopnosti vlády," podotkla s tým, že zničená bola aj firma Slovensko IT, ktorá podľa nej realizovala projekty za zlomok ceny.



Minister informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) v júli 2024 uviedol, že pokus so štátnou akciovkou stál celkovo desať miliónov eur. "Kumulovaná strata Slovensko IT dosiahla viac ako sedem miliónov eur a ďalšie milióny eur bude musieť na úplné ukončenie tohto slávneho podnikania doplatiť štát," dodal.



Čo sa týka eurofondov, Raši v koncoročnom rozhovore pre TASR uviedol, že od roku 2021 sa každé vedenie rezortu sústredilo na dočerpávanie starých eurofondov a vôbec sa nerozbehli nové. "Prišli sme teda do systému, v ktorom bolo z nových eurofondov len 27 výziev a päť zakontrahovaných projektov," podotkol.