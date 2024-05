Remišová: Tvrdenia o nulových investíciách sú nepravdivé

Bratislava 27. mája (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) v pondelok opäť zavádzal a jeho tvrdenia o nulových investíciách do riešenia bezpečnosti samospráv za bývalej vlády sú nepravdivé. V reakcii na jeho vyjadrenia to uviedla exministerka a v súčasnosti opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).



"Tvrdenie ministra Rašiho, že od roku 2020 do roku 2023 nebolo investované ani jedno euro do bezpečnej samosprávy, je čistá lož. V skutočnosti sme počas môjho pôsobenia na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR výrazne podporovali modernizáciu a bezpečnosť miest a obcí. Za týmto účelom sme pripravili a predstavili Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 - 2026," priblížila Remišová.



Pripomenula, že v júli 2021 jej rezort pre vysoký záujem navýšil financie pre výzvu Moderné technológie z pôvodných 7,5 milióna eur na takmer 22,5 milióna eur. Spolu 35 miest po celom Slovensku podľa nej získalo podporu na projekty ako parkovacie senzory, monitorovanie ovzdušia, osvetlenie priechodov pre chodcov, či regulácia mestskej hromadnej dopravy (MHD).



Výzvy Moderná samospráva 1 a Moderná samospráva 2 boli podľa Remišovej špecificky zamerané na podporu modernizácie a zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach. V rámci týchto programov sa investovalo do inteligentných riešení, ktoré zahŕňajú kamerové systémy, inteligentné osvetlenie a ďalšie moderné technológie.



"Minister Richard Raši dnes predstavenou výzvou len realizuje nami nastavenú stratégiu a vychádza z eurofondových výziev, ktoré som ako ministerka vyhlásila. Škoda len, že dnešná výzva kladie dôraz primárne na kamerové systémy, ktoré sú len jednou časťou rozvoja inteligentnej a bezpečnostnej infraštruktúry miest a obcí na Slovensku," doplnila Remišová.



MIRRI vyhlásilo prvú integrovanú výzvu, ktorá spája viacero opatrení s cieľom modernizovať inteligentné samosprávy a zvýšiť bezpečie v uliciach miest a obcí, a tým aj zvýšiť kvalitu života občanov a odolnosť samospráv. V rámci rezortného dňa v okrese Komárno o tom v pondelok informoval minister Raši.



"Do roku 2020 bolo vyčlenených na bezpečnú samosprávu za tri roky 11 miliónov eur, od roku 2020 do roku 2023, teda za bývalej vlády, nešlo ani do tejto oblasti ani jedno jediné euro. Teraz sme vypísali výzvu na viac ako 20 miliónov eur. Až 84 % primátorov a starostov na Slovensku totiž konštatuje, že investície do bezpečnosti, kamerových systémov a všetkého, čo s tými súvisí, sa im osvedčili," povedal minister.