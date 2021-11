Remišová: V IT potrebujeme ľudský kapitál, prilákať a udržať talenty

Bratislava 8. novembra (TASR) – Cieľom Európskej únie (EÚ) do roku 2030 je mať 20 miliónov špecialistov v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT). Ak chce byť Európa, a teda aj Slovensko, najlepšia v digitalizácii, tak potrebuje ľudský kapitál, čiže získať a udržať si talenty. Vyzdvihla to vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii ITAPA. V súčasnosti je v EÚ takýchto špecialistov necelých 8,5 milióna, na Slovensku ich je 105.000.



"Je to výzva aj pre nás, aj pre celú EÚ neustále pracovať na generovaní a budovaní atraktívneho prostredia na udržanie a prilákanie talentov v tomto sektore," poznamenala ministerka s tým, že nedostatku IT špecialistov čelí súkromný sektor aj štátna správa.



V tomto kontexte ministerka upozornila na dôležitosť reformy vysokého školstva. Dôležitá je však podľa nej aj aktívnejšia podpora zvyšovania príležitostí v IT, špeciálne napríklad pri záujme dievčat a žien o IT odbory. "Je pravda, že dosahy týchto krokov a reforiem budeme vidieť až v dlhodobejšom horizonte," poznamenala Remišová.



Ministerka vyzdvihla aj potrebu zlepšovania digitálnych zručností, najmä pri znevýhodnených kategóriách obyvateľstva, ako sú seniori. Na nich myslí aj plán obnovy, z ktorého by malo ísť zhruba 70 miliónov eur na zlepšenie digitálnych zručností dôchodcov. Cieľom EÚ je, aby 80 % občanov do roku 2030 disponovalo aspoň základnými zručnosťami. Na Slovensku toto spĺňa zatiaľ 54 % populácie.



Takisto hovorila o cieli EÚ mať gigabitovým pripojením pokryté všetky domácnosti a 5G sieťou pokryté všetky obývané oblasti. Aktuálne je na Slovensku pokrytých 50 % domácností gigabitovým pripojením. Sieť 5G je zatiaľ iba v začiatkoch. Pi rozvoji digitálnych služieb je však podľa nej konektivita veľmi dôležitá.



Cieľom je tiež zdvojnásobiť podiel EÚ na svetovej výrobe polovodičov na 20 %. V tomto by podľa ministerky mohlo Slovensko prispieť k budovaniu európskej strategickej autonómie. Vyzdvihla aj dôležitosť výskumu a vývoja.



Ambíciou EÚ je podľa Remišovej tiež zvýšiť podiel podnikov, ktoré využívajú cloudové služby, analýzu veľkých dát a umelú inteligenciu. Cloud na Slovensku v súčasnosti využíva 18 % podnikov a umelú inteligenciu len 15 %.



Ministerka vo svojom príhovore zdôraznila aj úspechy Slovenska v rámci vývoja aplikácií. Napríklad aplikáciu na zobrazovanie COVID preukazov Green Pass vyhodnotil súkromný sektor ako druhú najlepšiu. "Málokedy sa stáva, že sa štát v oblasti digitálnych technológií umiestni na vysokých miestach," podotkla Remišová. Nadviazala aj na globálnu kyberbezpečnostnú súťaž Guardians, v ktorej prvé miesto získala slovenská kyberbezpečnostná spoločnosť a na druhom mieste sa umiestnil tím zamestnanca Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Je to podľa nej potvrdením toho, že aj v štátnej správe pracujú kvalitní odborníci.