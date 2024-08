Remišová: V ohrození je asi 600 miliónov eur

Bratislava 28. augusta (TASR) - V rámci piatej žiadosti o platbu z plánu obnovy je ohrozených takmer 600 miliónov eur. Uviedla to v stredu opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ). Zároveň upozornila na nedodržiavanie kľúčových míľnikov a úloh.



"Z dostupnej správy k pokroku implementácie plánu obnovy vyplýva, že z celkovej sumy 597,8 milióna eur, ktorá je predmetom piatej žiadosti o platbu, sú tri míľniky považované za rizikové a šesť míľnikov je už v omeškaní," uviedla Remišová.



Dodala, že jedným z najväčších problémov je reforma krajinného plánovania, ktorá mala byť splnená už do vlaňajšieho štvrtého kvartálu. Ďalším kritickým bodom je podľa jej slov neúspešná implementácia digitálneho zabezpečenia železničných tratí, čo predstavuje vážne riziko pre ďalšie investície do dopravnej infraštruktúry.



Vláda v stredu schválila Správu o pokroku v implementácii plánu obnovy z dielne podpredsedu vlády pre plán obnovy a využívanie eurofondov SR Petra Kmeca (Hlas-SD). Vyplýva z nej, že Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) považuje v rámci piatej žiadosti o platbu za rizikové tri míľniky, pri ktorých hrozí ich nesplnenie.