Remišová: V pilotnej fáze projektu sme vyškolili okolo 1500 seniorov

Bratislava 8. marca (TASR) – V rámci pilotnej fázy projektu na zlepšenie digitálnych zručností vyškolilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku (JDS) približne 1500 seniorov. Z nich asi 98 % bolo spokojných so zariadením, ktoré získali, a zároveň so školeniami. V stredu po rokovaní vlády o tom informovala dočasne poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



Školenia podľa Remišovej pokračujú a následne bude vypísaná aj výzva pre školiteľov, do ktorej sa budú môcť zapojiť aj základné a stredné školy či neziskové organizácie. Ako doplnila, projekt nie je len o rozdávaní tabletov, ale hlavne o vzdelávaní. "V online priestore sa množia podvody, množí sa počet ľudí, ktorí sú zneužívaní a nevedia sa brániť dezinformáciám," vyjadrila sa Remišová s tým, že do konca roka plánujú vyškoliť 30.000 seniorov.



S JDS podľa Remišovej spolupracovalo MIRRI len pri pilotnej fáze. Proces teraz bude otvorený pre všetkých, ktorí chcú školenia poskytovať, teda aj základné a stredné školy. "Sú to zariadenia, ktoré sú jednými z najmenej využívaných budov. Podvečer sú prázdne," doplnila.