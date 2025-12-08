< sekcia Ekonomika
Remišová: V roku 2021 bol areál outletu Voderady predaný za 5 mil. eur
Povinnosťou Kmeca bolo podľa Remišovej zistiť si riadne všetky náležitosti, a ak sa pozemok v roku 2021 predával za päť miliónov eur, je podľa nej nehospodárne, že ho štát kúpil za 17 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Celý komplex vo Voderadoch kúpila firma Voderady Property v roku 2021 za sumu rovných päť miliónov eur a o štyri roky neskôr ho štátu predala za 17 miliónov eur. V pondelok to na tlačovej konferencii uviedla poslankyňa Národnej rady SR za klub Slovensko - Za ľudí Veronika Remišová. Peniaze na nákup areálu poslal inštitúcii Národné inovačné a technologické centrum (NITC) Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku pod vedením Petra Kmeca (Hlas-SD). Ten kritiku odmietol, no po medializácii prípadu podal demisiu.
„Nemôže tu pán Kmec šermovať nejakým znaleckým posudkom, nakoniec, znaleckými posudkami sa oháňal aj Kočner a nakoniec skončil vo väzení. Preto vyzývam pána Druckera, aby okamžite zverejnil všetky podklady a dokumenty ku kauze Voderady aj kauze dotácie, povedal, kedy sa 17 miliónov eur vráti do občanom SR a od pána Kmeca očakávam, že nadobro odíde po tomto škandále z politiky,“ uviedla Remišová. Informovala, že podáva trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR, kde doloží aj predmetnú zmluvu a všetky podozrivé skutočnosti k danej kauze.
Kmec vo videu zverejnenom na sociálnej sieti tvrdil, že kampaň proti NITC je pomsta Progresívneho Slovenska zato, že im prekazil biznis. Jeho členovia údajne chceli vybudovať inovačné centrum za 700 miliónov eur v Bratislave. Dodal, že sa rozhodli namiesto toho vybudovať inovačné centrum vo Voderadoch pre všetkých. „A čo je najdôležitejšie, až 70-krát lacnejšie,“ uviedol. Kmec sa zároveň odvolal na vyjadrenie majiteľa realitnej agentúry, podľa ktorého od roku 2021 nikdy nebolo rokované o cene za areál nižšej ako 18 miliónov eur.
