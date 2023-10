Remišová: Vláda zmenila projekt Digitálni seniori na biznis model

Bratislava 6. októbra (TASR) - Projekt digitálnych školení pre seniorov úradnícka vláda zbytočne zdržala a zmenila ho na biznis model. Vyhlásila to v piatok predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová po tom, ako minister investícií Peter Balík na tlačovej konferencii oznámil, že rezort investícií zmenil nastavenie projektu Digitálni seniori.



"Pôvodné nastavenie projektu umožňovalo široké zapojenie neziskových organizácií, vzdelávacích inštitúcií a organizácií seniorov na komunitnom princípe formou otvorenej grantovej výzvy. Je to síce náročnejšie na manažment, ale štát má pod kontrolou kvalitu školení, čo je dôležité. Mrzí ma, že úradnícka vláda zmenila projekt len na biznis model, pri ktorom sa zvyšuje riziko smeráckych praktík pre vyvolené subjekty," objasnila Remišová.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v piatok oznámilo, že pokračuje v projekte Digitálni seniori, financovanom z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom je do polovice roka 2026 vyškoliť viac ako 105.000 seniorov.



Balík na tlačovej konferencii oznámil, že tento mesiac bude vyhlásené verejné obstarávanie na organizáciu školení, do ktorých sa budú môcť prihlasovať samosprávy, mestá, obce, ale aj súkromné firmy.



Minister investícií taktiež uviedol, že sa prihlásilo už niekoľko tisíc záujemcov. "Máme mimoriadne vysoký záujem, neobávam sa, že by sme toto číslo nenaplnili," dodal.