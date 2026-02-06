< sekcia Ekonomika
Remišová: Vládny návrh novely zákona o katastri je veľmi škodlivý
Novela zákona o katastri, o ktorej aktuálne rokuje parlament, bude paralyzovať verejnú kontrolu majetkových priznaní politikov, tvrdí.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Novela zákona o katastri, o ktorej aktuálne rokuje parlament, bude paralyzovať verejnú kontrolu majetkových priznaní politikov. Je preto veľmi škodlivá. Uviedla to na spoločnej tlačovej konferencii opozičných strán predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová spolu s Milanom Vetrákom z Hnutia Slovensko. Návrh zákona je podľa slov Remišovej v rozpore s Ústavou SR, preto ak bude parlamentom schválený, podajú ho poslanci na Ústavný súd.
„Táto vládna koalícia predkladá do parlamentu ďalší mimoriadne škodlivý návrh zákona o katastri. Vládna novela zákona o katastri znefunkční kontrolu majetkových pomerov a majetkových priznaní politikov. Sme presvedčení, že viaceré ustanovenia, ktoré sú v tejto novele zákona, môžu byť v rozpore s ústavou,“ priblížila Remišová. Týmto návrhom zákona vládna koalícia podľa nej znefunkčňuje výkon poslania parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, ako aj občanom a organizáciám možnosť podávať podnety na spomínaný výbor.
Novela zákona o katastri je podľa Vetráka „jedna obrovská špinavosť“. „Tento zákon umožní okrádanie ľudí o ich pozemky, byty, domy a umožní zatajovanie takto nakradnutých nehnuteľností. Okrem iného je vážne podozrenie, keďže na tomto zákone sa podieľal aj priamo Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK), že aj terajšie vedenie tohto úradu sa chce na takomto okrádaní ľudí podieľať, prípadne sa chcú na tom podieľať zamestnanci katastrov,“ podčiarkol Vetrák.
Samotný zákon okrem iného podľa neho znemožňuje podávanie podnetov podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, teda ústavného zákona, ktorý má zabrániť tomu, aby si politici nakradli majetok z verejných zdrojov. „Táto novela zákona o katastri znemožňuje samosprávam, aby ich orgány preverovali komunálnych politikov. Tento zákon znemožňuje bežným ľuďom chrániť si svoje vlastníctvo, ak dôjde k podvodom či omylom zo strany štátu alebo samotného katastra nehnuteľností pri prevode alebo iných úkonoch s pozemkami,“ upozornil.
„Zákon zakazuje profiláciu osôb, pod ktorou sa okrem iného rozumie aj majetkové hodnotenie, keď sa robí podanie podľa ústavného zákona,“ doplnil Vetrák.
„Vládna koalícia sa snaží podstatne sťažiť prístup k informáciám z katastra, pretože zavedie registrácie, prihlasovania a komplikované systémy. Tým, že zavedie poplatky, musíte mať poriadne plnú peňaženku, keď sa rozhodnete vo väčšom kontrolovať majetky. Zároveň bude štyri roky uchovávať informácie, kto si čo hľadal. Keď to zverejníte, bude vás sankcionovať pokutou vo výške 10.000 eur. Ide o mimoriadne nebezpečný pokus vládnej koalície chrániť svoje majetky, chrániť tých, ktorí majú čo skrývať,“ dodal právnik Ján Magušin.
