Remišová: Vyhlasujeme jednu z posledných výziev z IROP za 26 mil. eur

Bratislava 14. októbra (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlasuje jednu z posledných výziev z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Ide o podporu prístupu k sociálnej starostlivosti a výzva je v sume 26 miliónov eur. Informovala o tom vicepremiérka a šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí) po štvrtkovom rokovaní vlády.



"Táto výzva je určená pre obce, mestá či kraje, jednoducho pre samosprávy. Chceme z nej financovať dostupnú a kvalitnú sociálnu starostlivosť pre seniorov ale aj pre deti," povedala ministerka a dodala, že by to mala byť starostlivosť komunitného typu, čiže klienti by sa tam mali cítiť bezpečne.



Je to jedna z posledných výziev z IROP, ktorý má na starosti Remišovej rezort. Súčasné programové obdobie sa totiž chýli ku koncu a v novom eurofondovom programovom období na roky 2021 – 2027 chce MIRRI postupovať pri poskytovaní európskych peňazí regiónom inak. "Už nebudeme vyhlasovať dopytové výzvy, tak ako to vidíte teraz, ale budeme formálne schvaľovať projekty, ktoré budú vznikať priamo v regiónoch," uzavrela ministerka.