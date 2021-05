Remišová vyzýva ľudí, aby sa zapojili do konferencie o budúcnosti EÚ

Bratislava 21. mája (TASR) - Do vrcholnej konferencie o budúcnosti Európskej únie (EÚ) sa môžu zapojiť aj občania Slovenska. Vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) ich na to vyzýva.



Svoje názory a predstavy o budúcom smerovaní Únie môžu ľudia vyjadriť na špeciálne zriadenej stránke futureu.europa.eu a Európsky parlament, Európska rada a Európska komisia sa zaviazali, že sa v rámci svojich právomocí budú ich odporúčaniami zaoberať.



"Ak tvrdenie, že EÚ musí byť blízko občanom svojich členských štátov, nemá byť iba fráza, hlas ľudí musí byť počuť. Dvadsaťsedem členských štátov spájajú spoločné hodnoty, ale každá krajina má tiež svoje vlastné záujmy a vízie," podotkla vicepremiérka s tým, že práve rôznorodosť je silou zoskupenia. Aby bola Únia aj naďalej úspešným projektom, musí podľa Remišovej reflektovať vôľu občanov z veľkých aj malých krajín a neustále hľadať riešenia, ktoré prinesú osoh všetkým.



Mechanizmus spätnej väzby na názory ľudí podľa rezortu investícií zabezpečí, aby sa názory vyjadrené na podujatiach konferencie premietli do konkrétnych odporúčaní pre budúce opatrenia EÚ. Konečný výsledok konferencie bude prezentovaný v správe spoločnému predsedníctvu. Všetci účastníci musia dodržiavať hodnoty stanovené v charte zásad.



Okrem konferencie je vytvorený priestor na diskusiu aj na sociálnych sieťach pod hashtagom #TheFutureIsYours.



"Vyzývam občanov Slovenska, aby aj oni prispeli svojimi návrhmi do diskusie o budúcnosti spoločnej Európy, ktorej sme členom už 17 rokov. Výstupy z diskusie budú podkladom pre vrcholnú konferenciu, ktorá načrtne smerovanie EÚ na ďalšie roky dopredu. Nenechajme si ujsť príležitosť byť pri tom, keď sa formuje európska budúcnosť Slovenska. Budúcnosť je v našich rukách," uzavrela Remišová.