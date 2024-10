Remišová: Z projektu Digitálni seniori spravil Raši predražený kšeft

Bratislava 3. októbra (TASR) - Z komunitného projektu Digitálni seniori spravil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) predražený miliónový kšeft pre jednoosobovú firmu. Vyškoliť viac ako 100.000 ľudí nie je podľa nej reálne, keďže firma, ktorá má organizovať školenia, na to nemá priestory ani dostatok školiteľov. Vo štvrtok na to reagovala poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).



"Z pekného komunitného projektu, ktorý som presadila a vyrokovala v pláne obnovy, spravil Richard Raši kolosálny typický smerácky kšeft pre jednoosobovú firmu, ktorá dostávala obrovské zákazky aj za predchádzajúcich vlád Smeru," uviedla Remišová.



Doplnila, že v auguste tohto roka rezort uzatvoril osem zmlúv na organizáciu školení v hodnote 921.000 eur. Zmluvy boli podľa nej uzatvorené s jednou firmou z Levíc, ktorá nemá priestory ani dostatok učiteľov na to, aby vyškolila veľký počet ľudí.



"Z celkového počtu 100.000 seniorov, ktorých treba vyškoliť v rámci tohto projektu za rok a pol, je po roku nečinnosti Richarda Rašiho prihlásená len štvrtina seniorov. Richard Raši premárnil celý rok. A je nereálne, aby firma bez školiteľov a bez priestorov, odkázaná na subdodávky, za ďalší rok doregistrovala 75.000 seniorov a vyškolila 100.000 ľudí tak, ako to stanovuje plán obnovy," vyhodnotila Remišová.



Dodala, že za jej vedenia rezortu bol tento projekt v pilotnej fáze, pričom jeho cieľom bolo, aby seniori absolvovali školenia a mohli využívať výhody, ktoré ponúka digitálny svet. Do projektu sa podľa nej mohli zapojiť aj neziskové organizácie či školy, ktoré na školenia mohli využívať svoje priestory, a zároveň z projektu boli zaplatení i školitelia. Remišová zdôraznila, že s pilotnou fázou projektu bolo spokojných 98 % seniorov.



MIRRI sa ohradilo, že Remišová za necelé dva roky dokázala vyškoliť zo 105.000 ľudí len 2000. Na školenie jedného seniora tak podľa rezortu dala 142 eur bez verejného obstarávania, pričom ministerstvo v súčasnosti zabezpečilo školenia v priemere 96 eur na osobu.



"Využili sme na to elektronický systém, do ktorého sa prihlásilo viacero subjektov a do ktorého sa môžu naďalej prihlasovať, pretože budeme súťažiť ďalšie školenia. O tie sa môžu uchádzať nielen firmy, ale aj univerzity či občianske združenia, aj keď Remišová tvrdí opak," spresnila hovorkyňa MIRRI Zuzana Krištofovičová.