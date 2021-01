Remišová: Z upozornenia k nájomnej zmluve by som nerobila senzáciu

Bratislava 26. januára (TASR) – Z upozornenia od Úradu vlády SR, že sa Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v júni tohto roka končí nájomná zmluva v budove úradu, by vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) vôbec nerobila senzáciu. Vyjadrila sa tak na utorkovej tlačovej konferencii. Na spomínaný list upozornil Denník N.



Podľa denníka je list od úradu vlády "trestom" od premiéra Igora Matoviča (OĽANO) za to, že Remišová nesúhlasila s plošným testovaním obyvateľstva na prítomnosť nového koronavírusu. To však vyvracia samotný úrad vlády, ten totiž tvrdí, že upozornenie šesť mesiacov pred lehotou splatnosti poslal v rámci dobrých vzťahov s rezortom.



"Kancelárske priestory na Úrade vlády SR dostal do prenájmu 22. júna 2016 na obdobie piatich rokov vtedajší podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Keďže bol podpredsedom vlády bez ministerstva, využíval priestory Úradu vlády SR," pripomenul úrad vlády a dodal, že pri vzniku nového ministerstva bol dokončený presun niektorých častí Úradu vlády SR pod nové ministerstvo - napríklad operačného programu Technická pomoc s viac ako 80 zamestnancami a celou budovou. Ministerka tiež avizovala, že hľadá nové ministerstvo, pričom v tomto procese jej bol úrad vlády nápomocný. Súvis medzi upozornením a Remišovej postojom k plošnému testovaniu Úrad vlády SR vylúčil.



"Je to bežný úradnícky postup," komentovala Remišová upozornenie od úradu. Ako dodala, je pravda, že atmosféra v koalícii je napätá, preto rozumie expresívnym statusom svojich kolegov (poslanca Národnej rady (NR) SR Juraja Šeligu, pozn. TASR), ale senzáciu v tom hľadať netreba.



Remišová poznamenala, že keďže v októbri do jej ministerstva pribudli nové útvary a rezort zároveň sídli na piatich rôznych miestach v Bratislave, z dlhodobého hľadiska si ministerstvo hľadá jednu budovu, kde budú všetky útvary zjednotené. Ako vysvetlila, rezort sa snaží obstarať priestory verejnou súťažou, čo však trvá dlho. "Ak bude treba, tak požiadame Úrad vlády SR o to, aby nám ešte predĺžil túto nájomnú zmluvu," uzavrela ministerka.