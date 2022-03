Remišová: Za 2 roky sa podarili zmeny v eurofondoch,znížili byrokraciu

Bratislava 21. marca (TASR) – Menej byrokracie a viac férovosti v eurofondoch, fungujúce štátne IT bez korupcie a adresnejšia pomoc pre regióny. Tak hodnotí vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) zásadné zmeny na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR za dva roky súčasnej vlády.



"Pandémia COVID-19, byrokracia v eurofondoch a ich pomalé čerpanie, obrovský investičný dlh v regiónoch, ale tiež korupcia v štátnom IT a rastúce hrozby v kyberpriestore – to boli zásadné výzvy, pred ktorými sme stáli v marci 2020, keď sme vstupovali do vlády," skonštatovala Remišová.



Jedným z najväčších problémov boli podľa nej eurofondy. "Od nástupu našej vlády v marci 2020 sme čerpanie zlepšili o 3,5 miliardy eur a Slovensko poskočilo v čerpaní z 27. na 22. miesto," zdôraznila s tým, že zaviedli päť antibyrokratických balíčkov a vďaka desiatkam zjednodušení a zmien sa zásadne podarilo zlepšiť čerpanie eurofondov. Európska komisia (EK) zároveň na návrh Remišovej súhlasila s využitím vyše 1,1 miliardy eur z eurofondov na boj s následkami pandémie a na podporu najzasiahnutejších oblastí.



MIRRI zastrešuje aj prípravu na čerpanie nových eurofondov pre programové obdobie 2021 – 2027. Remišová zdôraznila, že vďaka výraznej redukcii počtu riadiacich aj sprostredkovateľských orgánov sa proces čerpania eurofondov zefektívni a odbúra sa zbytočná byrokracia. "Aktuálne vedieme náročné rokovania s EK, aby sme obhájili svoje národné priority. Samozrejme, Program Slovensko už bude zohľadňovať aj aktuálne dianie na Ukrajine, napríklad v súvislosti s podporou utečencov a so zvýšením energetickej sebestačnosti Slovenska," dodala.



V októbri 2020 zároveň prešiel pod MIRRI Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý dovtedy spadal pod rezort pôdohospodárstva. Z programu IROP šlo na podporu regiónov za dva roky celkovo 410 miliónov eur.



Nástrojom na podporu prihraničných regiónov sú aj programy cezhraničnej spolupráce INTERREG. Od marca 2020 do februára 2022 boli z týchto programov podporené sumou 192 miliónov eur projekty zamerané na ekológiu, záchranu kultúrnych pamiatok či podporu turizmu.



Zásadnou zmenou prešlo prideľovanie dotácií pre regióny. Prispela k tomu novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov z dielne MIRRI. Zákon zakladá model riadiacich výborov, v ktorých majú okrem ministerstva investícií svojich zástupcov aj kraje, okresné úrady, mestá a obce najmenej rozvinutých okresov a ďalší sociálno-ekonomickí partneri. Predtým mal hlavnú rozhodovaciu úlohu o pridelení dotácie prednosta okresného úradu. Na podporu regiónov bolo z dotácií od marca 2020 vyhlásených spolu šesť výziev v celkovej sume takmer 37 miliónov eur.



Dôležitým nástrojom na rozvoj regiónov sú popri eurofondoch a štátnych dotáciách aj granty Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska, ktoré prešli pod MIRRI. Od roku 2020 smerovalo z grantov EHP a Nórska na podporu projektov 38 miliónov eur vrátane takmer 17 miliónov eur na záchranu alebo obnovu 20 pamiatok.



V štátnom IT hovorí Remišová o veľkom upratovaní. "Nám sa bezkorupčným a profesionálnym riadením podarilo v štátnom IT ušetriť až 72 miliónov eur, o ktoré predchádzajúca vláda zbytočne zvyšovala výdavky na projekty. Vďaka presunu datacentra do nových priestorov sme ušetrili 39,5 milióna eur. Ďalšie desiatky miliónov šetríme dodatkami k zmluvám, ktorými sa nám podarilo vyrokovať férovejšie podmienky a cenu od dodávateľov," podotkla ministerka.



Za kľúčový úspech považuje odštartovanie "veľkej antibyrokratickej revolúcie". Novela zákona má zrušiť celkovo 21 okruhov výpisov a potvrdení, ktoré už občania a podnikatelia nebudú musieť predkladať na úradoch.



V októbri 2021 MIRRI predstavilo nový systém Achilles, ktorý rieši zraniteľnosti 150 úradov verejnej správy. Na boj proti dezinformáciám a zlepšovanie informačnej gramotnosti MIRRI vlani vyhlásilo výzvu v objeme 120.000 eur a podporilo sedem subjektov, ktoré projekty úspešne realizujú. Ďalšiu výzvu vyhlási na jar.



V súčasnosti je podľa Remišovej veľkou výzvou pre rezort vojna na Ukrajine a jej následky. Vyzdvihla, že členské štáty na východnej hranici Únie potrebujú rýchle a účinné riešenia na pomoc utečencom.