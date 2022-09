Remišová: Za IT projekty minulej vlády musí SR zaplatiť 48 mil. eur

Bratislava 13. septembra (TASR) – Slovensko musí zo štátneho rozpočtu zaplatiť 48 miliónov eur za dva "spackané" eurofondové IT projekty. Vyhlásila to v utorok na tlačovej konferencii ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí). Podľa jej slov za to môže Richard Raši, ktorý bol v tom čase podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu, a Peter Pellegrini ako vtedajší premiér.



Remišová priblížila, že ide o projekty národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe a vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému Finančnej správy (FS) SR. Poukázala na to, že v čase vzniku káuz bol Raši na čele úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, predsedom vlády bol Pellegrini a prezidentkou FS Lenka Wittenbergerová.



"Pri týchto dvoch projektoch Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR našiel také pochybenia a nezrovnalosti vo verejnom obstarávaní, že na základe zistení orgánov auditu ministerstva financií riadiaci orgán udelil v oboch prípadoch korekciu spolu dokopy vo výške 48 miliónov eur," skonštatovala Remišová s tým, že prípadom sa zaoberajú aj orgány činné v trestnom konaní.



Zároveň podotkla, že v čase nástupu súčasnej vlády malo Slovensko vyčerpanú necelú tretinu eurofondov z 15-miliardového balíka. "Pokiaľ ide o čerpanie eurofondov, za dva roky sme vyčerpali viac ako Smer za šesť," dodala.