Remišová za rok 2021 najviac vyzdvihla zmenu v eurofondoch

Bratislava 31. decembra (TASR) – Vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) si myslí, že sa jej ministerstvu darí plniť sľuby, ktoré dala ľuďom, a to vo všetkých oblastiach pôsobenia rezortu. Za rok 2021 najviac vyzdvihla zmeny v eurofondoch, hovorí o štarte reformy, ktorá ja najväčšia za posledných 20 rokov. Skonštatovala to pre TASR.



"Stále zvádzame boj o to, aby každé euro, ktoré Slovensko dostalo z eurofondov, bolo využité zmysluplne a v prospech občanov," podotkla ministerka. Vyzdvihla, že od marca minulého roka sa Slovensko v čerpaní eurofondov zlepšilo, v porovnávacom rebríčku spomedzi členských štátov poskočilo o šesť miest.



"Zabrali naše opatrenia, krízový manažment a päť antibyrokratických balíčkov v eurofondoch vrátane nového zákona, ktoré priniesli zásadné zjednodušenia," domnieva sa ministerka.



Za veľkú výzvu však považuje prípravu nového programového obdobia na roky 2021 až 2027. "Odštartovali sme najväčšiu reformu eurofondov za uplynulých 20 rokov. Máme kvalitný investičný plán na čerpanie nových eurofondov a verím, že s Európskou komisiou (EK) sa nám podarí čím skôr dotiahnuť náročné vyjednávania do úspešného konca a obhájime naše národné priority," poznamenala ministerka.



Na margo nových eurofondov ešte dodala, že jej ministerstvo viedlo počas prípravy náročné rokovania aj s predstaviteľmi samospráv, miest, obcí a krajov. "Myslím si, že sa nám podarilo so samosprávami dosiahnuť rozumný kompromis," podotkla.



Medzi inými zásadnými zmenami z dielne svojho rezortu vyzdvihla aj prijatie nového zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov či výrazný posun v oblasti informatizácie. "Bezkorupčným a profesionálnym riadením štátneho IT sa nám podarilo ušetriť 72 miliónov eur," vyčíslila ministerka.



Za jednu z vlajkových lodí rezortu považuje aj nový antibyrokratický zákon. "V neposlednom rade sme hrdí na to, že sme prispeli svojím dielom k boju s novým koronavírusom. Pre občanov sme vytvorili užitočný digitálny COVID automat," pripomenula ministerka. Vyzdvihla aj vytvorenie aplikácie na zobrazovanie COVID preukazov GreenPass, ktorú si doteraz stiahlo skoro 2,5 milióna ľudí.