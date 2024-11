Remišová:Zákazku na tlmočnícku techniku dostala firma bez zamestnancov

Bratislava 14. novembra (TASR) - Zákazku na tlmočnícku techniku za 195.500 eur od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR dostala firma, ktorá vlani vykázala minimálny zisk, nemá zamestnancov, webové sídlo ani firemný e-mail. Upozornila na to poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) s tým, že zmeny vo verejnom obstarávaní minister Richard Raši (Hlas-SD) využíva na svoje "pochybné kšefty". MIRRI oponuje, že tlmočnícku techniku bude dodávať rovnaká firma ako za pôsobenia Remišovej na ministerskom poste, ale lacnejšie.



"Keď Raši avizoval zmeny vo verejnom obstarávaní, chválil sa, že zvýšenie limitu pre zjednodušené obstarávanie služieb má zefektívniť obstarávanie a vraj nehrozí viac kradnutia. A výsledok? Na príklade tejto zmluvy za 195.500 eur vidíme, čo Rašiho 'zjednodušenie' spôsobilo," uviedla Remišová.



Dodala, že v minulosti by mohla konkurencia podať námietky a MIRRI by muselo obstarávať transparentne. "Kým po starom by mohla konkurencia podať námietky a Raši by musel obstarávať transparentne, teraz môže bez akýchkoľvek problémov rozdávať milióny firmám, ktoré nemajú ani zamestnancov, ani žiadny majetok. Firma má personálne prepojenie na ďalšie spoločnosti, ktoré ťažili zo zákaziek so štátom hlavne za vlád Smeru," uviedla Remišová. Doplnila, že za jej pôsobenia na ministerstve vždy dbali na transparentnosť a profesionálny manažment.



Podľa MIRRI v elektronickej aukcii vybrali firmu, ktorej majitelia tlmočnícku techniku dodávali ministerstvu aj za pôsobenia Remišovej. "Pani Remišová má záľubu v strieľaní do samej seba. Kritizuje, že sme v elektronickej aukcii obstarali rámcovú zmluvu na tlmočnícku techniku od firmy, ktorej majitelia ju dodávali aj pani Remišovej, keď bola ministerka. Len s tým rozdielom, že im platila podstatne viac," reagovalo MIRRI.



Z tlačového odboru rezortu doplnili, že do elektronickej aukcie na tlmočnícku techniku, ktorú MIRRI potrebuje na oficiálne akcie, sa prihlásili štyri firmy. Spoločnosť, ktorá vyhrala, ponúkla najlepšiu cenu, ktorá bola podľa MIRRI takmer o polovicu nižšia, ako za obdobné služby platila Remišová.