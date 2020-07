Remišová: Zhodnotili sme 53 IT projektov, usporiť môžeme 158 mil. eur

Bratislava 30. júla (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR dokončilo audit 53 IT projektov. Navrhuje sa úplné zrušenie piatich projektov a prepracovať zvyšných 48 projektov. Úspora tak môže byť vo výške 158 miliónov eur. Informovala o tom vo štvrtok vicepremiérka a šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí) na spoločnom tlačovom brífingu so svojím štátnym tajomníkom Marekom Antalom. V bezchybnom stave nenašli na ministerstve ani jeden IT projekt.