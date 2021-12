Remišová:Cieľom koncepcie informatizácie sú fungujúce digitálne služby

Bratislava 14. decembra (TASR) - Vláda na svojom utorkovom rokovaní schválila novú strategickú koncepciu pre informatizáciu verejnej správy na roky 2021 - 2026. Jej cieľom je moderný štát a fungujúce digitálne služby pre občana. Skonštatovala to vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).



Podľa schválenej stratégie sa štátna a verejná správa budú orientovať na občana, na proaktívne služby, digitálne úrady, transparentnosť v obstarávaní a podporu ľudských zdrojov. Schválenie tohto strategického dokumentu je podľa rezortu informatizácie jeden z prvých míľnikov plánu obnovy a odolnosti.



Koncepcia predpokladá pokrok Slovenska v indexe DESI až o 40 % do roku 2026 v porovnaní so súčasným stavom. Slovensko sa v tomto rebríčku digitálnej konkurencieschopnosti krajín Európskej únie (EÚ) opakovane umiestňuje pod priemerom, v roku 2021 Slovensku patrilo 22. miesto.



"Digitálna transformácia, ktorá čaká Slovensko, musí byť v prvom rade spravodlivá. K výhodám, ktoré prináša, musia mať prístup všetci občania bez ohľadu na to, v ktorom regióne žijú, z akého sociálneho prostredia pochádzajú alebo aký majú vek," okomentovala ministerka.



Podľa koncepcie sa má verejná správa v rámci informatizácie sústrediť na štyri prioritné osi. Na kvalitnejšie elektronické služby pre občanov a podnikateľov, odbúranie papierového sveta úradov, zvýšenie hodnoty IT systémov a optimalizáciu ich nákladov a na kybernetickú a informačnú bezpečnosť.



Ministerka vyzdvihla popritom i transparentnosť a efektívnosť, ktorú vo svojom rezorte aj presadzuje. "Za uplynulý rok sa nám v prevádzke štátnych IT systémov podarilo ušetriť až 72 miliónov eur, veľkú časť z toho vďaka dodatkom k zmluvám, na základe ktorých dostávame služby od dodávateľov o milióny lacnejšie, ako to bolo v minulosti. Štyridsať miliónov eur sme ušetrili tým, že datacentrum sme zo súkromných priestorov presťahovali do priestorov štátnej spoločnosti," poznamenala.



Zo stratégie vyplývajú aj rôzne úlohy, medzi nimi napríklad zavedenie mobilného identifikátora či preorientovanie verejnej správy na životné situácie občana. Medzi úlohami je tiež obstaranie a využívanie systémov, ktoré umožnia občanom riešiť tieto životné situácie online. Zmeny zasiahnu aj úradnícku prácu, pracovníci sa budú do systému prihlasovať len raz a umožní sa im tak prístup k všetkým aplikáciám a dátam, ktoré v práci potrebujú. Zvýšiť sa má aj počet otvorených dát a intenzívnejšie by sa mal využívať i vládny cloud inštitúciami štátnej a verejnej správy.