Remišová: Poukážky podporíme, no sme za výhody pre očkovaných

Bratislava 1. decembra (TASR) – Koaličná strana Za ľudí podporuje 500-eurové poukážky z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) pre seniorov, ktorí sa dajú zaočkovať. Je to však menej dôležitý prostriedok motivácie než prehodnotenie opatrení v prospech očkovaných, čo bude strana presadzovať počas najbližšej koaličnej rady pri prehodnocovaní opatrení. Povedala to predsedníčka strany, vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová po stredajšom rokovaní vlády.



Zaočkovanie seniorov ako rizikovej skupiny obyvateľstva je podľa ministerky vo verejnom záujme. "My v strane Za ľudí v prvom rade navrhujeme pozitívnu motiváciu, čo sa týka opatrení," povedala Remišová s tým, že opatrenia treba nastaviť tak, aby ľudia chránení očkovaním boli zvýhodňovaní. Avizovala, že budúci pondelok (6. 12.) sa majú opatrenia prehodnocovať na koaličnej rade. Na nej bude ministerka opäť presviedčať koaličných partnerov o nutnosti zvýhodnenia očkovaných.



Finančná motivácia je podľa nej druhým opatrením, ako možno motivovať ľudí k očkovaniu, považuje to však za menej dôležité. "My sme povedali, že áno, podporíme aj finančnú motiváciu pre starších ľudí s cieľom zaočkovať ich," okomentovala Remišová. Ako uzavrela, na ukončenie pandémie treba využiť všetky možné prostriedky, aby sa ľudia dali zaočkovať.