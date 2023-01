Remišová:Ministerstvo aj v roku 2022 pomáhalo s neriešenými problémami

Bratislava 2. januára (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR aj v roku 2022 pomáhalo regiónom riešiť problémy, pred ktorými predošlé vlády zatvárali oči. Otvorilo poradenské regionálne centrá, z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vytvorilo desaťtisíce nových miest v školách a škôlkach, z dotácií si vyše 150 obcí mohlo opraviť svoje chodníky a cesty. Uviedla to pri hodnotení práce MIRRI v roku 2022 dočasne poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí).



"Rok 2022 bol pre naše ministerstvo vo viacerých oblastiach prelomový. Kľúčovým krokom bolo otvorenie regionálnych centier v siedmich krajských mestách - v Nitre, Trnave, Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Žiline a Trenčíne. V našich centrách dostanú žiadatelia o eurofondy alebo dotácie všetky informácie a profesionálnu adresnú podporu na jednom mieste a nemusia tak obiehať úrady a ministerstvá v hlavnom meste. Ako sme sľúbili, eurofondy dostávame bližšie k ľuďom, do regiónov," povedala Remišová.



Regionálne centrá MIRRI podľa nej poskytujú poradenstvo a podporu z rôznych schém finančnej pomoci, ide hlavne o nový eurofondový Program Slovensko vrátane Fondu spravodlivej transformácie, integrované územné investície a podobne. V centrách sú okrem expertov MIRRI SR tiež odborníci ďalších ministerstiev, Úradu vlády SR, pod ktorý spadá Plán obnovy a odolnosti, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a pracovníci Úradu pre verejné obstarávanie - poskytujú poradenstvo nielen k dotáciám, ale aj k úspešnému zvládnutiu procesu verejného obstarávania.



Hlavným nástrojom na podporu regiónov bol aj v roku 2022 IROP, ktorý riadi ministerstvo investícií. "Za predošlých vlád patril program IROP k najproblematickejším, pre chyby a korekcie sa muselo z neho vracať späť do Bruselu 40 miliónov eur. My sme tento program prebrali v októbri 2020 a okamžite sme v ňom zaviedli krízový manažment a desiatky zjednodušení, aby eurofondy čo najrýchlejšie išli tam, kde ich regióny potrebujú. Plán čerpania na rok 2022 sme splnili už v júni a z programu IROP pod naším vedením tak už tretí rok po sebe neprepadlo ani euro," zdôraznila Remišová.



MIRRI v roku 2022 podľa nej z programu IROP vyhlásilo osem výziev takmer za 125 miliónov eur. Z týchto výziev ministerstvo pomohlo rozšíriť kapacity v materských školách v Bratislavskom kraji, zvýšiť šance absolventov stredných odborných škôl v Banskobystrickom kraji na uplatnenie v praxi, pripraviť investičné projekty z nových eurofondov či zlepšiť energetickú efektívnosť bytových domov. Z regionálneho programu sa okrem iného vlani podporili rekonštrukcie takmer 140 km ciest 1. a 3. triedy či budovanie nových úsekov bezpečných cyklistických chodníkov v dĺžke takmer 130 km.