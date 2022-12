Remišová:MIRRI môže dať z eurofondov na energetickú krízu 300 mil. eur

Bratislava 7. decembra (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR môže z eurofondov na energetickú krízu poskytnúť 300 miliónov eur. Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády rezortná šéfka Veronika Remišová (Za ľudí).



"Vláda vyzvala každého ministra, ktorý zodpovedá za operačný program, aby ministerstvu financií uviedol sumu, ktorú môže vyčleniť na energetickú krízu. Za náš rezort môžem povedať, že v rámci operačného programu, ktorý my máme v gescii a za sprostredkovateľský orgán môžeme vyčleniť sumu 300 miliónov eur," spresnila.



Upozornila, že na uvedený účel by mohla byť vyčlenená suma najviac 1,45 miliardy eur. "Pravdepodobne takto bude postavená legislatíva, ktorá však ešte nie je schválená. Európska komisia (EK) povedala, že z celkovej obálky, ktorú Slovensko má na roky 2014 až 2020, sa môže vyčleniť maximálne 10 %. A maximálne 10 % je 1,4 miliardy eur," poznamenala.



"Momentálne čakáme na schválenie európskej legislatívy. EK prisľúbila, že legislatíva by mala byť schválená čo najskôr. Ak bude legislatíva schválená neskoro, nebude už čas na to, aby sme mohli niečo robiť," dodala Remišová.



Z materiálu "Návrh na vyčíslenie objemu finančnej alokácie operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 na riešenie dopadov energetickej krízy", ktorý v pondelok (5. 12.) schválila vláda, vyplýva, že jednotlivé rezorty by mali do 7. decembra nahlásiť ministerstvu financií a MIRRI prostriedky z eurofondov, končiaceho sa programového obdobia, ktoré by mohli byť použité na dotovanie energií.



Slovensko v čerpaní fondov EÚ dlhodobo zaostáva, no v októbri sa podarilo s EK dohodnúť použitie časti nevyčerpaných eurofondov na dotovanie cien energií. Výška tejto dotácie je obmedzená na približne 1,5 miliardy eur. Rezorty majú okrem vyčíslenia prostriedkov navrhnúť aj prerozdelenie prostriedkov medzi jednotlivými sprostredkovateľskými orgánmi a platobnými jednotkami v rámci operačných programov.



Minister hospodárstva Karel Hirman 5. decembra na rokovaní Výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady SR priblížil, že použitie týchto financií pre podniky by bolo komplikované, a preto budú financie z eurofondov využité na kompenzácie domácnostiam. "Sústredili sme sa, aby z tejto sumy drvivá časť išla na kompenzáciu pre domácnosti. Tým pádom odbremeníme štátny rozpočet," povedal Hirman.