Remišová:Peniaze do regiónov budú smerovať rýchlejšie a zmysluplnejšie

Bratislava 21. septembra (TASR) – Peniaze by mali do regiónov smerovať rýchlejšie a zmysluplnejšie. Zabezpečiť by to mala novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú v utorok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Skonštatovala to na brífingu ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).



Šéfka rezortu pripomenula, že na Slovensku je 19 okresov, kde je život ťažší. "Na Slovensku stále máme veľké rozdiely medzi regiónmi," podotkla. V minulosti boli podľa jej slov výčitky k tomu, že celý proces je byrokratický. "Táto novela reaguje na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, celý zákon sme prekopali a zavádzame zásadné zjednodušenia a zlepšenia," zdôraznila s tým, že po novom budú môcť získať podporu aj tie projekty, ktoré presahujú hranicu okresu.



Poslankyňa a primátorka Lučenca Alexandra Pivková poznamenala, že regionálna podpora musí byť zameraná nielen na skupinu osôb, ktoré sú znevýhodnené, ale aj na inovácie v regióne. Vyzdvihla aj potrebu spolupráce jednotlivých aktérov v území.



Remišová zároveň informovala o vyhlásenej výzve pre mimovládne organizácie, bol na to vyčlenený 1 milión eur. Priblížila, že sa prihlásilo mnoho mimovládok a s ministerstvom financií sa tak podarilo vyrokovať ďalšie zvýšenie.



Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov prinesie zmenu pôvodného modelu prípravy a vyhodnocovania výziev na poskytnutie regionálneho príspevku, založeného na odporúčaniach okresných úradov. Model sa má nahradiť novým, transparentným.