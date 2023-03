Remišová:Pri pomoci s energiami sú bokom ľudia kúriaci tuhými palivami

Bratislava 1. marca (TASR) - Pri pomoci s energiami zostalo bokom viac ako 100.000 domácností, ktoré kúria tuhými palivami, najmä drevom a uhlím. Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády dočasne poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



"Máme jednak peniaze z eurofondov, bola schválená európska legislatíva - ministerstvo hospodárstva môže pomoc, ktorú poskytuje, refundovať z eurofondov. Nie sú to tak veľké sumy, aby sme na takúto pomoc v štátnom rozpočte nenašli peniaze," spresnila Remišová možné zdroje financovania podpory. Podpora pre uvedené domácnosti by sa podľa nej mohla vyplácať formou voucherov alebo energetických šekov.



Štát podľa jej slov pri pomoci s energiami nechal bokom najzraniteľnejšie domácnosti. "Nechali sme bokom domácnosti, ktoré kúria uhlím alebo drevom. Povedali sme im v minulosti, aby si v rámci rôznych podporných schém vymenili kotly na vykurovanie a nekúrili plynom. Kompenzujeme ceny elektriny, plynu, ale ľuďom s takýmto typom vykurovaním sme nepomohli," podčiarkla.



Ľudia podľa jej informácií posielajú faktúry, ktoré platili v minulosti a teraz napríklad za uhlie. "Môžem uistiť, že faktúry sú šesťnásobne vyššie, čo je obrovský rozdiel. Budeme sa teda venovať tejto téme, aby do (podporných) schém boli zaradené aj domácnosti, ktoré kúria tuhým palivom," dodala Remišová.