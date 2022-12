Remišová:Vláda schválila kľúčové dokumenty pre digitálnu transformáciu

Bratislava 14. decembra (TASR) - Smerovanie Slovenska v oblasti digitalizácie na najbližšie roky určia dôležité dokumenty Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktoré v stredu schválila vláda.



Spoločným cieľom Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska 2023 až 2026, Národnej stratégie digitálnych zručností SR a Akčného plánu na roky 2023 až 2026 je zaistiť úspešnú budúcnosť Slovenska v digitálnej transformácii. MIRRI SR na ich vzniku spolupracovalo s odborníkmi a ostatnými rezortmi.



"Rozvoj vedy, výskumu a inovácií, zlepšovanie digitálnych služieb a digitalizácie rozhodnú o tom, či bude budúcnosť Slovenska úspešná a budeme patriť medzi najrozvinutejšie krajiny Európy a či u nás budú mať ľudia dobre platenú prácu s pridanou hodnotou," uviedla po rokovaní vlády vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



"Akčný plán a národná stratégia, ktoré sme dnes schválili na vláde, určia smerovanie Slovenska v oblasti digitalizácie na najbližšie roky. Je to veľmi dôležité, lebo digitalizácia bude čoraz viac ovplyvňovať naše životy, našu prácu, ekonomiku krajiny, zdravotníctvo aj systém vzdelávania. Už dnes nám chýba 12.000 IT špecialistov a riešenie aj tohto problému stratégia aj akčný plán prinášajú," povedala.



Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 až 2026 prináša opatrenia potrebné na to, aby Slovensko dosiahlo ciele EÚ v digitálnej konkurencieschopnosti. Okrem digitalizácie ekonomiky, so zameraním aj na malé a stredné podniky či inovatívne firmy, sa sústredí na využívanie vysokovýkonných výpočtov, vývoj kvantových technológií či budovanie gigabitovej infraštruktúry, ktoré sú základom pre modernú digitálnu ekonomiku. Podporuje využitie potenciálu umelej inteligencie.



Národná stratégia digitálnych zručností sa sústredí na špecialistov informačno-komunikačných technológií, mladých ľudí a pedagógov, pracujúcich, ale aj na dievčatá a ženy vo svete informačných technológií, na ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodnených skupín, vrátane detí, mládeže a seniorov.



"Tento rok sa nám podarilo úspešne rozbehnúť projekt na zlepšovanie digitálnych zručnosti pre 170.000 seniorov. Ďalej pripravujeme rozvoj digitálnych zručností a digitálny príspevok pre žiakov základných a stredných škôl. V tomto roku sme tiež priniesli prelomové digitálne služby pre ľudí, zaviedli sme prvú digitálnu životnú situáciu – narodenie dieťaťa. Vďaka tomu rodičia už 30.000 detí nemuseli po narodení dieťatka behať po úradoch, ale rodný list aj príspevok pri narodení dieťaťa im prišiel automaticky domov," upozornila vicepremiérka.



"V nasledujúcich mesiacoch zavedieme digitalizáciu ďalších životných situácií, a tiež pokračujeme v ďalšom prelomovom projekte, ktorý sme odštartovali tento rok, a to je Slovensko v mobile. Tento projekt prinesie digitálne služby prístupné pre všetkých kdekoľvek a kedykoľvek iba prostredníctvom mobilného telefónu," dodala Remišová.