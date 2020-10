V. Remišová: Začala sa národná konzultácia o čerpaní eurofondov

Bratislava 1. októbra (TASR) - Začala sa historicky najväčšia národná konzultácia o čerpaní eurofondov pre roky 2021 až 2027. Oznámila to na tlačovom brífingu Veronika Remišová (Za ľudí), vicepremiérka a šéfka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Eurofondy tu budeme mať nasledujúcich 10 rokov, presahujú rámec aj tejto vlády - sú to peniaze na tri volebné obdobia. Preto aj mojou prioritou je, aby sme sa zhodli ako spoločnosť na tom, ako, kde chceme tieto peniaze použiť, aby Slovensko bola prosperujúca a zdravá krajina," priblížila.



Upozornila, že v minulosti sa čerpanie eurofondov pripravovalo za zatvorenými dverami. "Takáto široká konzultácia je historicky prvou konzultáciou, ktorú týmto štartujeme. Bude prebiehať do konca tohto roku, následne čakáme na schválenie európskej legislatívy a európskeho rozpočtu, od čoho sme aj závislí," dodala Remišová.