Remišová:Zákon o strategických investíciách obmedzuje vlastnícke práva

Bratislava 16. apríla (TASR) - Vládna koalícia sa chystá hrubým spôsobom porušovať vlastnícke práva ľudí na Slovensku. V súvislosti s vládnym návrhom zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície to v utorok vyhlásila opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ). Predseda tohto poslaneckého klubu Michal Šipoš avizoval, že budú hlasovať proti návrhu, aj proti skrátenému legislatívnemu konaniu o ňom.



Návrh je jedným z prvých bodov na aktuálnej schôdzi Národnej rady (NR) SR. Kabinet k nemu navrhuje aj skrátené legislatívne konanie, a to pre hroziace hospodárske škody. "Na základe problémov so zdĺhavou výstavbou sa vládnym návrhom zákona zabezpečia efektívnejšie procesy smerujúce k uskutočneniu stavieb vymedzených navrhovanou právnou úpravou, čo bude pozitívne vplývať na hospodárstvo Slovenskej republiky a životnú úroveň obyvateľstva," vysvetlila vláda v návrhu.



Zákon však podľa Remišovej zavádza viaceré pre ľudí veľmi nebezpečné postupy pri povoľovaní stavieb alebo vyvlastňovaní pozemkov. Vláda môže na základe tohto zákona rozhodnúť o strategickej investícii a držiteľ tohto oprávnenia získava viaceré výhody na úkor práv ľudí, upozornila opozičná poslankyňa. Môže napríklad vstupovať na cudzie pozemky za účelom prípravných prác. Rovnako problematická je podľa nej aj úprava, že investor alebo stavebník môžu vstupovať na nezastavané pozemky v okolí strategickej investície a vykonávať nevyhnutné opatrenia na účely výstavby. Zároveň chce vláda zjednodušiť proces vyvlastňovania pozemkov, investor nemusí platiť správne poplatky a zvyšuje sa riziko veľkých škôd na životnom prostredí, doplnila.



Remišová avizovala, že oslovia ostatné opozičné strany s cieľom obrátiť sa na ústavný súd a preskúmať súlad zákona s Ústavou SR. "Podľa nás je tento zákon protiústavný a urobíme všetko preto, aby sme vlastnícke práva ľudí ochránili pred týmto buldozérom vládnej koalície," uzavrela.



Predloženou právnou normou sa má podľa ministerstva dopravy zrýchliť príprava projektov, ktoré štát určí ako strategické investície, aj tých, ktoré patria do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Pôjde o investície financované z verejných zdrojov. Rezort dopravy tak chce uľahčiť investorom, ktorými môžu byť len štát alebo vybrané subjekty verejnej správy či spoločnosti vo vlastníctve štátu, uskutočniť investície, ktoré majú byť významné pre Slovensko. Zmeny by sa mali dotknúť napríklad vyvlastňovacieho konania, povoľovacích procesov i verejného obstarávania strategicky významných projektov.