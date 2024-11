Výrobca alkoholických nápojov tento rok očakáva výrazný pokles tržieb

Paríž 28. novembra (TASR) - Francúzsky výrobca alkoholických nápojov Rémy Cointreau očakáva výrazný pokles tržieb za tento rok, pričom dôvodom sú problémy v Číne a na americkom trhu. V dôsledku toho spoločnosť predpokladá, že v tomto obchodnom roku klesnú jej tržby o takmer pätinu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Producentovi prémiového koňaku Rémy Martin a pomarančového likéru Cointreau sa najmä v USA v poslednom období nedarí. Na jednej strane inflácia obmedzila záujem Američanov po neesenciálnych produktoch, medzi ktoré patria aj prémiové alkoholické nápoje, na druhej návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu a jeho plány na zavedenie dovozných ciel na európske produkty šance firmy ešte zhoršujú.



Okrem toho firmu zasiahlo zavedenie dočasných ciel zo strany Číny, ktorá tak odpovedala na dovozné clá Európskej únie na čínske elektromobily. USA a Čína sú pritom hlavnými trhmi pre koňak spoločnosti, ktorý sa na jej celkových tržbách podieľa zhruba 70 %.



Firma uviedla, že za obchodný rok 2024/2025, ktorý sa skončí v marci, očakáva pokles tržieb o 15 % až 18 %. Ak sa odhad potvrdí, bude to omnoho horší výsledok, než predpokladajú analytici. Tí počítajú s poklesom tržieb Rémy Cointreau o 10,6 %. Stále by to však bolo čiastočne lepšie než výsledky za minulý obchodný rok, za ktorý tržby spoločnosti klesli o 19,2 %.



Nepriaznivý vývoj v oblasti dopytu zmierňovala spoločnosť v 1. polroku súčasného obchodného roka (apríl - september) znižovaním nákladov. Výsledkom bolo, že pokles prevádzkového zisku na organickej báze nebol taký výrazný, ako sa čakalo. Analytici očakávali, že prevádzkový zisk Rémy Cointreau klesne o 20,6 %, reálne však klesol o 17,6 %. V tejto súvislosti firma vo štvrtok oznámila, že v redukcii nákladov bude pokračovať aj v tomto polroku.