Renault a Nissan uvoľňujú svoje väzby, znížili vzájomné podiely

Paríž 31. marca (TASR) - Automobilky Renault a Nissan v pondelok oznámili, že sa dohodli na ďalšej úprave svojho dve desaťročia starého partnerstva, ktorá umožní zníženie ich vzájomných krížových podielov. Tento krok má pomôcť k oživeniu Nissanu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Zmena podmienok, ktorá znižuje požadovaný podiel akcií na 10 % z predchádzajúcich 15 %, prichádza deň predtým, ako Ivan Espinosa prevezme funkciu generálneho riaditeľa japonskej automobilky. Nissan zápasí s problémami a potrebuje výrazne zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. Nissan bude tiež oslobodený od svojho záväzku investovať do Ampere, divízie elektrických vozidiel skupiny Renault, ktorej pôvodne sľúbil 600 miliónov eur.



„Skupina Renault, ako dlhoročný partner Nissanu v rámci aliancie a ako jej hlavný akcionár, má veľký záujem na tom, aby Nissan čo najrýchlejšie dosiahol zmenu k lepšiemu,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Renaultu Luca de Meo.



Renault oznámil tiež zámer odkúpiť väčšinový podiel Nissanu v ich spoločnom indickom podniku Renault Nissan Automotive India Private Ltd s očakávaným dokončením transakcie do konca prvej polovice tohto roka.



Francúzska automobilka potvrdila svoju prognózu voľného peňažného toku vo výške najmenej 2 miliárd eur v roku 2025, a to aj napriek nákladom vo výške približne 200 miliónov eur na podiel Nissanu v indickom podniku.



„Nissan sa zaviazal zachovať hodnotu a výhody strategického partnerstva v rámci aliancie s Renaultom a zároveň implementovať opatrenia na zlepšenie efektívnosti,“ uviedol vo vyhlásení nastupujúci generálny riaditeľ Espinosa.



Espinosa, predtým hlavný plánovač spoločnosti, bol vymenovaný začiatkom marca ako nástupca Makota Učidu po zhoršení výsledkov tretej najväčšej japonskej automobilky a neúspešných rokovaniach o fúzii s Hondou.



Nissan už roky zápasí s poklesom predaja. Automobilka sa len s ťažkosťami zotavuje z pádu bývalého šéfa Carlosa Ghosna, architekta aliancie Renault-Nissan, ktorého tokijská prokuratúra obvinila z finančných machinácií a daňových únikov.