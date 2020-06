Renault dokončil dohodu o úverovom rámci do výšky 5 miliárd eur

Paríž 3. júna (TASR) - Francúzska automobilka Renault v stredu oznámila, že dokončila dohodu o úverovom rámci do výšky 5 miliárd eur so zárukou od francúzskej vlády.



Výrobca automobilov uviedol, že úverovú linku bude môcť čerpať úplne alebo čiastočne do konca roku 2020, pričom štát sa zaručí až za 90 % z celkovej vypožičanej sumy.



Renault zverejnil toto oznámenie len niekoľko dní po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron sľúbil miliardy eur na podporu automobilového priemyslu v krajine, keďže pandémia nového koronavírusu spôsobila strmý pokles predaja vozidiel.



Renault 29. mája uviedol, že zníži výrobnú kapacitu o pätinu a zruší viac ako 14.000 pracovných miest na celom svete, pretože zápasí s dlhodobým poklesom dopytu na svetovom trhu s automobilmi.